Кое-кто из родителей проявил оригинальность в выборе имя для ребенка.

Министерство юстиции Украины опубликовало перечень популярных и редких имен, которыми родители называли своих малышей в 2020-м году.

Читайте такжеЯнык и Шанель: названы редкие имена, которые украинцы давали детям в 2020 годуПеречень имен опубликован на странице Минюста в Facebook.

Отмечается, что среди огромного количества имен традиционно есть те, которые пользуются наибольшей популярностью:

для мальчиков : Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей.

: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей. для девочек : Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарья, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария, Милана, Полина, Соломия, София.

"Кое-кто из молодых родителей решил проявить оригинальность в выборе имя для своего новорожденного ребенка", - отметили в министерстве.

Среди трендовых редких имен В 2020 году вспомнили такие:

для мальчиков : Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедара, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одисей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Ярволод, Яросвит, Янык;

: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедара, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одисей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Ярволод, Яросвит, Янык; для девочек : Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Вальківія, Жасмин, Женевьева, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфира, Заря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда, Цветок, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хенд, Мия, Мира-Слава, Мадона, Мия-Соломия, Настасья, Нєва, Ница, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Дарья, Олимпиада, Тереза, Теон, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цвітозара, Шанель, Ясмин, Юрика.

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Автор: Катерина Шварц