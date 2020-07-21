Изнасилование в Кагарлыке: суд продлил следствие до шести месяцев

По словам защитника, в суд доставили всех 4 кагарлицких полицейских, подозреваемых в пытках четырех человек.

Голосеевский суд Киева продлил сроки следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении Обуховского отдела полиции до 6 месяцев.

Об этом сообщил адвокат пострадавшей Нелли Погребицькой Елена Сотник на своей странице в Facebook.

"Голосеевский суд г. Киева первым решает вопрос продления сроков следствия. Учитывая большое количество эпизодов и потерпевших, решение было однозначным – продлить до 6 месяцев. Сбор материалов по этому делу должен быть полноценным, объективным и основательным".

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По словам защитника, в суд доставили всех 4 кагарлицких полицейских, подозреваемых в пытках четырех человек. В частности, и Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают еще и в изнасиловании Нелли Погребицкой.

По словам Сотник, адвокат одного из подозреваемых возражал против продления следствия, потому что "так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства". А сам подозреваемый Сулима возмутился в своем выступлении, что "20 следователей ГБР расследует такое мелкое дело".

Сегодня суд также должен рассмотреть два ходатайства о продлении мер пресечения подозреваемым Кузиву и Сулиме.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

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26 мая им сообщили о подозрениях. Оперуполномоченный подозревался в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов отделения полиции подозревался в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Также 26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулима и Кузива из полиции.

В июне следователи изменили квалификацию преступления: статью 365 "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" Уголовного кодекса переквалифицировали в статью 127 "пытки по предварительному сговору группой лиц".

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