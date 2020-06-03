Рада планирует разрешить детям с 14 лет изменять свое отчество, но будет условие

Сделать это можно будет с согласия родителей.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества (№ 2450).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом в Гражданском кодексе Украины предлагается установить, что физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

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Физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия родителей.

В случае, если над физическим лицом, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии и (или) собственного имени, и (или) отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.

Физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия одного из родителей в случае, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

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В случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними о таком изменении может решаться органом опеки и попечительства. При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей в отношении ребенка, а также другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Соответствующие изменения предлагается внести и в Семейный кодекс Украины.

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