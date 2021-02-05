Общественники утверждают, что полицейские систематически игнорируют факты жестокого обращения с животными.

Сегодня в центре Одессы после того, как 31 января мужчина жестоко избил собаку породы хаски в селе Холодная Балка, люди пикетировали здание полиции, требуя наказать виновного.

Читайте такжеВ Ровно младенца, мать которого умерла после домашних родов, выписали из больницы (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, более ста человек собрались на ул. Еврейской, возле здания регионального главка Нацполиции.

Люди пришли с плакатами, на которых размещены изображения животных, в том числе фотография окровавленного хаски по прозвищу Марс, который был искалечен в вышеназванном селе. На плакатах также были надписи: «Собака приносит боль лишь, когда умирает», «Мы хотим жить!» и пр. Кроме того, участники акции держали большую растяжку: «Полиция, защити животных».

В числе собравшихся были представители различных зоозащитных организаций и групп, в частности, «Открытые клетки», «Закон природы», Animal SOS Odessa, «Собачий патруль. Одесса», «Кот и пес» и т. д. Также к общественникам присоединились волонтеры и обычные горожане.

Как отметили выступавшие активисты, история Марса стала «последней каплей», которая побудила их выйти на митинг. Его цель – добиться привлечения к ответственности мужчины, который искалечил собаку.

Также активисты хотят привлечь внимание горожан и правоохранительных органов к тому, что тысячи животных в Украине страдают от жестокого обращения, а полиция почти никогда не реагирует на подобные факты.

Выступавшие заявили, что полицейские игнорируют превентивные меры по защите прав животных, систематически отказываются выявлять и регистрировать в ЕРДР сведения о фактах жестокого обращения с животными, выезжать на вызовы по пресечению подобных фактов и пр.

Общественники утверждают, что выступают против «систематического саботажа» работы со стороны оперативно-следственных групп по надлежащей фиксации подобных преступлений, которые не оформляют документы, не изымают вещественные доказательства (в том числе убитых животных), не опрашивают свидетелей и т. д.

В ходе акции также состоялся сбор подписей под соответствующим обращением к руководству регионального главка Нацполиции.

Избиение хаски под Одессой: что известно

31 января в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области местный житель тяжело травмировал собаку породы хаски. У собаки - проломленный череп и перелом челюсти. Очевидцы утверждают, что полицейские, приехавшие на вызов, ничего не сделали.

Волонтеры забрали животное и доставили в Одессу, в клинику "Айболит". Медики ввели собаку в искусственную кому. В социальных сетях были опубликованы фото и видео, запечатлевшие мужчину и животное. В частности, как окровавленная собака ползет по снегу, пытаясь скрыться от злоумышленника, у которого в руках – веревка.

Это событие вызвало большой резонанс. Многие выразил желание поехать в вышеназванное село, чтобы "провести беседу с живодером".

Позже стало известно, что зоозащитники "проучили" живодера.

Начато два уголовных производства: по факту жестокого обращения с животным - по ч. 1 ст. 299 и по факту нападения на мужчину - с ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая