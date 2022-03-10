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Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о ходе эвакуации людей из горячих точек.
Так, из Изюма уже выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2000 человек.
Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепр. Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости.
фото ОП
Эвакуационные автобусы 10 марта прибыли также в Бучу.
Еще 35 автобусов из Лохвицы отправились в Сумы.
Из Запорожья отправились автобусы для эвакуации из Мариуполя. Также гуманитарная колонна везет воду, еду, медикаменты.
фото ОП