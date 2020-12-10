Умерла главный редактор украинского женского журнала "Натали" Ирина Трухачева.
Читайте такжеВ 2020 году в мире убили более 40 журналистов - доклад Международной федерацииОб этом сообщается на странице издания в Facebook.
Женщины не стало в среду, 9 декабря. Причина смерти не указывается.
"Ирина положила на свои хрупкие плечи нелегкое бремя - возродила журнал и на протяжении трех лет вела "Натали", строила успешное и ценностное издание для женщин и о женщинах. Ирина Валерьевна была работоспособным и энергичным руководителем, заряжала энтузиазмом и светом каждого, кто соприкасался с ней в деятельности", - говорится в сообщении.
Вам может быть интересно
- От коронавируса умер экс-нардеп Валерий Бабич
- Умер футбольный тренер, выводивший сборную Аргентины в финал чемпионата мира
- Совладелец сгоревшего "Токио-Стар" в Одессе скончался от коронавируса
- От коронавируса умер известный турецко-украинский бизнесмен
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram