Журналистки не стало в среду, 9 декабря.

Умерла главный редактор украинского женского журнала "Натали" Ирина Трухачева.

Читайте такжеВ 2020 году в мире убили более 40 журналистов - доклад Международной федерацииОб этом сообщается на странице издания в Facebook.

Женщины не стало в среду, 9 декабря. Причина смерти не указывается.

"Ирина положила на свои хрупкие плечи нелегкое бремя - возродила журнал и на протяжении трех лет вела "Натали", строила успешное и ценностное издание для женщин и о женщинах. Ирина Валерьевна была работоспособным и энергичным руководителем, заряжала энтузиазмом и светом каждого, кто соприкасался с ней в деятельности", - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН