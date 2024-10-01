Интерпайп Пинчука поддерживает военных с предприятия и их семьи

Интерпайп потерял 72 работника, 28 работников считаются пропавшими без вести, еще пять человек – в плену.

Службу в силах обороны прошли 1200 работников компании Интерпайп Виктора Пинчука. Мобилизован более, чем каждый десятый работник.

Такие данные приводит издание NV в материале ко Дню защитников и защитниц, в котором анализирует, как крупный бизнес поддерживает работников, ушедших на фронт.

Каждый из работников Интерпайпа, который решает стать на защиту Украины, получает персонального менеджера из компании. Как только началось полномасштабное вторжение, в Интерпайпе создали специальный координационный штаб, который занимается амуницией для каждого мобилизованного, его постоянным сопровождением, лечением и реабилитацией в случае необходимости.

Видео дня

"Когда работник получает повестку, координаторы штаба связываются с ним и узнают, какая помощь необходима. А работник в свою очередь знает, что он не останется один на один с войной, что он по-прежнему часть компании. Сейчас у каждого координатора около 200 подшефных", – рассказала PR-директор Интерпайпа, куратор направления помощи военным Людмила Новак.

В случае ранения ребятами начинает заниматься корпоративная поликлиника ИНТЕРПАЙП. Если необходима реабилитация, по возможности раненых направляют на восстановление в центры RECOVERY Фонда Виктора и Елены Пинчук и помогают с протезированием.

Кроме работы с мобилизованными, штаб Интерпайпа занимается их семьями. Так, в 2024 году 150 детей работников, которые сейчас служат в армии, бесплатно отдыхали в лагере в Карпатах. Не остаются один на один со своим горем и семьи погибших.

Сейчас Интерпайп потерял 72 работников, 28 работников считаются пропавшими без вести, еще пять человек – в плену. Семье каждого погибшего компания выплачивает единовременное пособие в размере 100 тыс. грн. В дальнейшем с родственниками остаются на связи: оказывают организационную помощь в оформлении выплат, на Новый год и дни рождения дети погибших героев обязательно получают подарки и бесплатно отдыхают в летних лагерях.

В Интерпайпе считают, что помогать "своим" на фронте – это не благотворительность, а долг.