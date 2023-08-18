На этой неделе в украинских средствах массовой информации возобновилась лживая и заказная недобропорядочными конкурентами медийная кампания по дискредитации имиджа ИНТЕРПАЙП о якобы ведении бизнеса в Российской Федерации после 24 февраля 2022 года.

ИНТЕРПАЙП целиком и полностью опровергает эти лживые обвинения.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину ИНТЕРПАЙП принял решение о ликвидации торговой компании в России. Персонал торговой компании был уволен, остались только два человека, которые задействованы в ликвидации компании. Этот процесс начался немедленно, однако он продолжается в условиях крайне недружественной юридической среды и намеренно тормозится российскими государственными учреждениями.

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После 24 февраля 2022 года ИНТЕРПАЙП прекратил любую бизнес-деятельность в Российской Федерации и не имеет отношения к каким-либо решениям и деятельности торговой компании в РФ. Напомним, что Российская Федерация еще в 2018 году ввела персональные санкции против руководства компании ИНТЕРПАЙП.