Институт когнитивного моделирования (ИКМ) начал набор абитуриентов на собственный учебный курс "Школа пресс-секретарей".

По результатам вступительного задания на обучение будет зачислено только 15 слушателей.

"Случайным людям здесь не место", - подчеркивают организаторы.

По окончанию курса лучшие выпускники "Школы пресс-секретарей" получат возможность пройти стажировку в пресс-службах украинских органов государственной власти.

"Легким этот курс точно не будет ни для нас, как для организаторов и лекторов, ни для его слушателей. Наша задача: систематизировать все необходимые для современного пресс-секретаря знания и за фактически 2 месяца превратить наших студентов в специалистов, за которыми будут "охотиться" известные клиенты. Поэтому "случайным людям" здесь точно не место. Для этого мы и проводим отбор студентов еще до зачисления, чтобы было абсолютное осознание выбора и дальнейшей серьезной системной работы", - подчеркивает основатель ИКМ Виктор Березенко.

Куратором "Школы пресс-секретарей" стал Роман Кравец - политический обозреватель и интервьюер интернет-издания "Украинская правда", автор видео-блога на Youtube-канале УП "Кравец блог" и лауреат премии Kyiv Post "top 30 under 30".

Среди лекторов "Школы" успешные практики в сфере коммуникационных технологий, известные политики и государственные деятели, топовые журналисты, а также пресс-секретари и спикеры отечественных министерств. В частности, лекции для слушателей курса будут читать: Виктор Березенко, Дмитрий Царенко, Светлана Павелецкая, Павел Орлов, Роман Кравец, Елена Семыкина, Георгий Тихий, Регина Гусейнова, Владислав Грузинский, Оксана Богданова, Анна Ткаченко, Юлия Вернигор, Спартак Суббота и другие.

"В своей многолетней работе в сфере государственных коммуникаций мы постоянно сталкиваемся с проблемой подбора квалифицированных кадров для своих клиентов. И позицию пресс-секретаря всегда "закрыть" чрезвычайно трудно. Кандидат на эту работу должен сразу отвечать всем требованиям, поскольку учиться и входить в курс дел, погружаться в специфику работы - нет времени. Но в реальности на рынке катастрофически не хватает профессиональных кадров", - объясняет подоплеку принятия решения о начале нового образовательного проекта Виктор Березенко.

Программа курса раскрывает инструментарий пресс-секретаря, слушатели научатся формировать информационные потоки и управлять ими; использовать внешние инфоповоды для продавливания своей повестки дня; работать с представителями СМИ и блогерами "по любви", а не за деньги. Отдельное внимание спикеры уделят сценической речи, навыкам публичных выступлений и работе перед камерой и тому подобное.

Учебный план насыщен анализом актуальных кейсов мировой и отечественной политики и проработкой кризисных ситуаций. Он позволит слушателям оптимальным образом подготовиться к осуществлению профессиональной деятельности пресс-секретаря политика или какого-либо государственного органа или учреждения сразу после получения диплома.

Старт обучения - 18 сентября, офлайн-программа продлится 8 недель и предполагает максимальное погружение в актуальные практики и эффективные стратегии работы современного пресс-секретаря.

Набор слушателей на курс "Школа пресс-секретарей" уже стартовал, подать заявку можно на сайте.

Справочно. Институт когнитивного моделирования – научно-исследовательская компания, которая занимается социальными технологиями и оказывает услуги в сфере социальных коммуникаций. Эксперты ИКМ предоставляют консультации по стратегии формирования имиджа, публичного позиционирования и цифровых технологий. ИКМ сотрудничает с организациями, партиями, фондами, компаниями и учреждениями, среди которых Красный крест Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство культуры и информационной политики Украины, телеканалы Kyiv.Live и Odesa.Live, ЧП "Слуга народа", ЧП "Голос", БФ "Каритас Киев", Фонд Рината Ахметова, ЦУМ Киев, Uber, SOCAR, GAPCHINSKA.

Автор: Григорий Бондарь