Лидер партии «За майбутнє» рассказал о двух путях.

Уменьшить цены на основные продукты питания можно с помощью усиления государственной поддержки украинских производителей и введения пониженной ставки НДС на социально значимые товары и услуги.

Об этом написал лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в своем блоге на сайте «Корреспондент».

По его словам, правительство должно срочно принять комплексные и эффективные меры, которые позволят снизить инфляцию и цены с помощью рыночных инструментов.

"Первый путь - это усиление государственной поддержки украинских производителей с/х продукции. В частности, установление жестких правил импорта-экспорта в интересах украинских производителей.

Кроме того, необходимо предусмотреть в госбюджете на 2021 год целевые средства для поддержки фермеров и развития животноводства. Ежегодно в Украине уменьшается количество скота, соответственно растут цены на мясо и молоко», – отметил Игорь Палица.

Второй путь, который предлагает партия «За майбутнє», – введение пониженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 7% на социально значимые товары и услуги.

Игорь Палица отметил, что это распространенная практика в странах Европейского Союза, введенная с 2006 года Директивой Совета ЕС об общей системе НДС.

"Например, Польша использует 2 сниженные ставки НДС: 5% – на социально значимые и 8% - на все остальные продукты питания. В результате там они стоят дешевле, чем в Украине, при совершенно ином уровне пенсий и зарплат», – заявил Игорь Палица.

Напомним, депутатская группа «Партия «За майбутнє» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 1164-ІХ для введения пониженной ставки НДС в размере 7% на основные услуги и продукты питания. По словам авторов документа, это позволит уменьшить их стоимость на 10% и остановить рост цен.

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Автор: Григорий Бондарь