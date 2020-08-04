В Израиле выступили против паломничества хасидов в Умань в этом году

Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не разрешать в этом году паломничество хасидов на праздник Рош ха-Шана.

Министерство здравоохранения Израиля выступило против традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил директор департамента по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шальмон.

"Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры", - сказал он.

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Ранее главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что украинское правительство разрешило по меньшей мере пяти тысячам человек провести ежегодное паломничество в Умань. Эта цифра может быть увеличена до восьми тысяч, но паломники должны носить маски в людных местах и воздерживаться от собраний в количестве более 30 человек.

В июле в украинском МИД решили, что из-за пандемии коронавируса прибытие десятков тысяч паломников в город Умань в этом году невозможно.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал хасидов не ехать на паломничество в Умань, а остаться дома из-за коронавирус.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыли более 30 тысяч паломников. В этом году празднование Рош ха-Шана начинается 18 сентября.

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