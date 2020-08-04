Харьковские комики извинились за антисемитские шутки перед евреями

Представители харьковского стендап-клуба Split Comedy Евгений Лещенко и Богдан Письменко принесли свои извинения за использование в своих выступлениях антисемитских шуток.

Об этом сообщает Объединённая еврейская община Украины.

Напомним, что время нового выступления одного из комиков звучали фразы "ж**ы ё**ные", "если в кране нет воды, значит выпили ж**ы", "тупые бл**ь евреи", "вы дауны б**ть, а не евреи" и другие.

В ОЕОУ сообщили, что комики согласились принести извинения после общения с представителями всеукраинской еврейской организации.

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"Мы хотим публично принести извинения еврейскому народу, за слова которые причинили боль и мысль о том, что мы несём антисемитские взгляды.

Нам не приятна сложившаяся ситуация, потому что мы являемся комиками, и мы шутим, но мы осознаём что мы заигрались и впредь мы будем думать над тем, что мы говорим, чтобы никого не обидеть", - заявили комики в своем видеообращении.

Напомним, что Объединённая еврейская община Украины трактовала оскорбительные высказывания от комиков как антисемитизм, потому что содержат лживые, бесчеловечные очерняющие, стереотипные обвинения по отношению к еврейскому народу. Кроме этого, в ОЕОУ объяснили, что слово «ж*д» в современной Украине является оскорблением и имеет негативный смысл, подкрепляя древние лживые стереотипы о еврейском народе.

ОЕОУ призывает всех, кто столкнулся с проявлениями антисемитизма (граффити, словесные оскорбления, физическое насилие), обращаться на Еврейскую горячую линию «910» по номерам 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационарного).

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