Группа злоумышленников воспользовалась пробелами в системе внутренней инфраструктуры информационной безопасности госучреждения.

Полиция расследует дело преступной группировки во главе с Еленой Крикун, которая "кошмарила" предпринимателей с использованием методов "черного пиара". Они взломали серверы госучреждения "Госгидрография" и использовали ее мощности для мошеннической спам-рассылки.

В статье издания "Цензор.НЕТ" рассказывается, кто стоит за попыткой запятнать репутацию мощной ІТ-компании и как фигуранты впутали в грязную схему государственное учреждение.

"На фоне войны в стране, когда государство и бизнес объединяют усилия, чтобы удержать на плаву отечественную экономику и помогать ВСУ, отдельные дельцы пытаются "под шумок" нажиться на предпринимателях, используя грязные методы кибермобинга и дискредитируя добропорядочный бизнес в глазах зарубежных партнеров. Так, жертвами организованной преступной группы во главе с винничанкой Еленой Крикун стали стратегическая государственное учреждение "Госгидрография" и мощная ІТ-компания, известная в Европе", - отмечается в материале.

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ГУ "Госгидрография" – украинская государственная организация, ответственная за навигационно-гидрографическое обеспечение в пределах исключительной (морской) экономической зоны Украины в Черном и Азовском морях, а также на внутренних водных путях, которая входит в сферу управления Мининфраструктуры Украины и Морской администрации.

"На фоне военного положения в Украине, когда судоходство в значительной части Черного моря заблокировано, а доступ ко всему черноморскому побережью страны – перекрыт, госучреждение стало одной из мишеней для осуществления информационных провокаций", - говорится в статье.

Как стало известно журналистам из собственных инсайдерских источников в правоохранительных органах, группа злоумышленников, вероятно, воспользовалась пробелами в системе внутренней инфраструктуры информационной безопасности госучреждения. И, получив несанкционированный доступ к серверам ГУ "Госгидрография", осуществила с использованием их мощностей рассылку месседжей, дискредитировавших мощную ІТ-компании.

Эти спам-сообщения направлялись на электронные адреса контрагентов и инвесторов фирмы, а конечной целью кибермобинга было вымогательство у айтишников денег – 3 млн долларов США за неразглашение якобы известной конфиденциальной информации злоумышленникам. Вскоре от грязной информкампании фигуранты перешли к силовому давлению на предпринимателей: директору ІТ-фирмы сначала угрожали киднеппингом, а затем и физической расправой в случае, если он не передаст средства вымогателям.

Отмечается, что во главе кибермошеннической схемы, по данным правоохранителей, стоит уроженка Винницы Елена Крикун, которая зарегистрирована в столице. Сейчас полиция проводит следственные действия, чтобы установить ее местонахождение.

Как выяснили следователи, имея целью незаконное обогащение путем вымогательства денежных средств у предпринимателей, она обратилась к представителям криминалитета из числа граждан республики Албания, которые в настоящее время проживают на территории Украины, с целью реализации своего преступного плана. Силовое и физическое давление на айтишников Крикун якобы оценила в 50 тысяч долларов – именно такой была сумма "вознаграждения" исполнителям преступного заказа.

По этим фактам ГУ Нацполиции в г. Киеве начаты соответствующие уголовные производства по ч. 1 ст. 361 УК (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 2 ст. 355 УК (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений) и ч. 2 ст. 189 УК Украины (Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений). Оперативное сопровождение осуществляется Управлением стратегических расследований ГСР НПУ.

Санкции этих статей предусматривают штраф от 1000 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет и лишением свободы на срок от 3 до 10 лет соответственно.