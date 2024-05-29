Григорий Козловский получил награду Министра обороны Украины Умерова

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский активно помогает ВСУ, регулярно передает защитникам разнообразное снаряжение, технику и помогает финансово.

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский получил награду Министра обороны Украины - медаль "За содействие обороне".

Как отметил Григорий Козловский, каждая награда является приятной неожиданностью и эта награда - не исключение. Но помощь ВСУ делается не ради награды, а исключительно потому, что это обязанность каждого украинца и мы делаем это для того, чтобы приблизить нашу Победу над оккупантами.

"Конечно, приятно получить награду от Министра обороны Украины. Это свидетельство того, что "Рух", Emily Resort - вся наша большая команда прилагает много усилий, чтобы постоянно поддерживать украинских военных. Это не только моя награда, а наше общее достижение - менеджмента и работников "Руха" и Emily Resort, и я хочу поздравить их с тем, что их работу по достоинству оценили. Все мы благодарны за это и еще раз призываем - нельзя останавливаться в помощи военным, особенно в такое трудное время. Впереди много работы и поддержка наших защитников не будет останавливаться", - отметил Григорий Козловский.

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский активно помогает ВСУ, регулярно передает защитникам разнообразное снаряжение, технику и помогает финансово.

Командир 45-й ОАБр Олег Файдюк лично поблагодарил Григория Козловского, ФК "Рух" и Emily Resort за помощь, которую они оказывают военным. А лучшей благодарностью будет количество уничтоженных врагов.

"Но также приятно вручить награду Министра обороны Украины, ведь это показатель большой поддержки воинов. Нельзя опускать руки, а следует продолжать всем вместе приближать Победу Украины над оккупантами. Благотворительные фонды, волонтеры, каждый украинец - все сейчас объединены общей целью и делают все от себя возможное, чтобы в Украине воцарился мир. Каждая гривна, каждое слово поддержки - все это важно для ВСУ и действительно помогает военным", - сказал командир 45-й ОАБр Олег Файдюк.

Ранее Григорий Петрович Козловский получил награду "За содействие Вооруженным Силам Украины" от имени Валерия Залужного.

Кроме награды, Григорий Козловский получил подарок - боевой гуцульский топор. На нем есть сакральная гравировка как символ боевого духа и несокрушимости и цитата из фильма "Довбуш" и автографом известного украинского актера Алексея Гнатковского.

За свою деятельность в помощи воинам Григорий Петрович Козловский получил награду ВСУ "Знак почета" - высшую награду, которую может получить гражданский человек. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины наградило Григория Козловского знаком отличия "Доблесть и честь".