ГПСУ опровергла фейк об "ограничении пропуска" на границе с Польшей с 15 июня

В ГПСУ отметили, что некоторые другие пункты пропуска, открытые с украинской стороны, не функционируют из-за ограничения, введенные смежной стороной.

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что не получали никаких решений об ограничении пропуска на границе с Польшей с 15 июня.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в сети распространяется информация о намерении украинской стороной с 15 июня закрыть пункты пропуска на границе с Республикой Польша.

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«В частности, некоторые интернет-издания опубликовали «новость», со ссылкой на письмо Союза фруктопроизводителей Польши в органы власти этой страны, якобы украинская сторона закрывает пропуск на границе с Польшей с 15 июня», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Госпогранслужба не получала никаких решений высших органов власти (в компетенцию которых входит принятие таких решений) о необходимости прекращения или ограничения пропуска.

«Наоборот, с 20 мая (распоряжением правительства от 20.05.2020 № 589-р) украинская власть приняла дополнительное решение о возобновлении работы ряда пунктов пропуска в дополнение к тем, которые функционировали, в том числе: на границе с Польшей - 6, Словакией - 2, Венгрией - 4, Румынией - 7 и Молдовой - 46, для морского сообщения - 1», - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что в настоящее время функционируют более 170 пунктов пропуска с различными видами сообщения. «Например, на границе с Польшей сегодня функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения «Краковец - Корчева», «Рава-Русская - Хребенне» и «Ягодин – Дорогуск», а также пункт пропуска «Шегини-Медика» - для пешеходного сообщения», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что некоторые другие пункты пропуска, «открытые с украинской стороны, не функционируют из-за ограничений, введенных смежной стороной».

Госпогранслужба Украины отмечает, что готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска «Смильница-Кросценко», «Угринов-Долгобичув», «Грушев-Будомеж» и «Устилуг-Зосин» сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск.

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