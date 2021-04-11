Ирина Эбралидзе: Если смогу пройти в финал, хочу спеть на украинском

Участница "Голоса країни" Ирина Эбралидзе рассказала УНИАН про эмоциональный срыв в день съемок этапа нокаутов, почему была готова уйти из шоу и зачем читает комментарии своих критиков.

Сравнение с Уитни Хьюстон вас мотивирует?

Приятно, что мой голос в каких-то нотках сопоставляют с этой великой певицей. Плюс, из-за прически мы внешне похожи. Но все-таки важно показывать себя, Ирину Эбралидзе, свои корни, грузинский темперамент, тембр.

Уже во время шоу вы переболели коронавирусом. Еще ощущаете последствия?

Да, этот удар по организму ощущаю до сих пор. Негативный тест получила за пару дней до баттлов, во время выступления нос еще был заложен, вялые голосовые связки. После баттлов на подготовку номера для нокаутов была неделя, в это время у меня оставалась слабость и сонливость.

Чтобы восстановиться перед прямыми эфирами, старалась придерживать гигиены голоса, больше молчать. Репетирую еще умеренно.

Выступление во время нокаутов тренера назвали более слабым, чем ваши другие номера. Согласны?

На сто процентов согласна с тренерами, они профессионалы. На мой взгляд, пока мое самое сильное выступление в «Голосі країни» было на слепых прослушиваниях. Тогда была полностью здорова, больше времени на подготовку.

Готовясь к нокаутам не учла последствия болезни и не рассчитала физические силы. Возможно, нужен был резервный вариант песни попроще. Плюс, накладывается усталость. Мы пришли в павильон в семь утра, а выступали в десять вечера.

А еще, по правде говоря, сильнее, чем последствия болезни и другие факторы, на выступлении отразился мой эмоциональный срыв. Нокауты снимали 31 января - в этот день два года назад мама погибла в ДТП. Перед выступлением думала об этом и много плакала. Как не пыталась настроиться, эмоции накрыли с головой. Но не хотела говорить об этом на сцене.

Слушая комментарии тренеров после выступления, мысленно уже прощались с шоу?

На сцене таких мыслей не было. Была уверена, что отправят в комнату ожидания. Ведь Надя видела на репетиции, что у меня получается. Сама в себя так не верю, как она верит в меня.

Но после выступления Ильи Николаенко, который пел последним, и судьи его хвалили, я была готова уйти. Ведь другие участники в комнате ожидания были достойны остаться в проекте. Поэтому развязка для меня была неожиданной, и я очень расстроилась уходу Алены. Во время нокаутов она спела и выглядела лучше меня.

На днях написали у себя в соцсетях: «Передаю привет всем, кто не умеет радоваться за других, пишет мне гадости, негативные комменты». Что пишут?

Разное. «Песня не та», «Не уровень «Голоса країни»», «Когда пела, переключил на другой канал». Но если человек переключил, разве будет комментарии потом писать?

Неприятно, что нет конструктивной критики. А просто много хейта. Как-то отреагировала на негативный комментарий, мол, что вам не понравилось? Мне ответили: «Ой, все нормально. Просто другого человека в шоу не взяли, поэтому обозлилась на вас».

Были готовы к такому?

Я была готова к критике и негативным комментариям, ведь это шоу. И все понятно, когда выступление не нравится и тренерам, и зрителям. Но когда тренера довольны, а зрители пишут: «Испортила песню…». Это странно.

Читая комментарии, пытаюсь понять, что можно сделать лучше. Хочу, чтобы зритель меня полюбил и поддержал в прямых эфирах.

Уже есть это понимание?

Еще в поиске. Такие разногласия в оценке тренеров и зрителей выбивают из колеи. Как и возмущенные комментарии: «Почему песня на русском или английском языке, а не украинском?» Жаль, что у некоторых патриотизм проявляется только в комментариях, лучше бы в парках не мусорили.

Кстати, если удастся пройти в финал, хотела бы спеть на украинском языке в своей манере. Чтобы голос летел и лился, как полотно. Еще на этапе нокаутов хотела исполнить украинскую песню Сергея Бабкина или Скрябина, к сожалению, не утвердили.

На каком языке будете петь в прямых эфирах?

На английском.

Перед прямыми эфирами в вашей команде чувствуется конкуренция?

Сейчас в команде три мальчика и я одна девочка. Поэтому конкурентов моему женскому вокалу нет. «Драка» может быть между, например, Андреем Науменко и Ильей Резниковым. Ведь мальчики похожи по вокалу и внешне.

Если вернут Алену Левашеву, то буду побаиваться. Считаю ее очень сильной вокалисткой и сформированной певицей.

Вы рассказывали, что перед выступлением главное — это сон. После выступления также спешите выспаться или расслабляетесь с бокалом вина?

После выступления во мне бурлят эмоции. Я тогда как батарейка, от которой можно заряжаться. Пересматриваю видео, проживая процесс заново. Алкоголь не пью, поэтому обхожусь без вина. Но могу съесть вкусненькое (смеется). В общем, вопреки усталости, ложусь спать поздно.

Вы бэк-вокалистка Melovin. Успеваете совмещать с шоу?

Кстати, мы с ним из одного города, вместе в конкурсах участвовали. Когда попросил помочь в бэк-вокале, я училась в эстрадно-цирковой академии и не была особо занята. Предложение меня заинтересовало.

С ним интересно работать. Но из-за затянувшегося карантина последний концерт у нас был осенью, еще до «Голоса країни», репетиций тоже не было.

Как он отнесся к вашему решение участвовать в шоу?

Он одним их первых посоветовал мне пойти на «Голос країни». Я не была уверена, ведь до этого сезона много раз приходила на отборы, и меня не брали.

Возможно, все дело в том, что в этом году пришла на слепые прослушивания внутренне особенно готовой. Чтобы не просто выступить на главной сцене страны, а сделать это в память о маме, которая всегда меня поддерживала.

За эти два года после ее гибели я выплакала все слезы. Больше нет сил плакать и думать об этом. Но верю, что близкие смотрят на нас с небес, и очень бы хотела, чтобы мама мной гордилась.

Ваши творческие амбиции после шоу, если не победите?

Продолжать петь. Какие бы ни были победы или поражения - это моя цель. Также пора писать свои песни. Ведь, чтобы зрителю было интересно следить за артистом, мало исполнять кавера и выкладывать фото в соцсетях.

Я играю на фортепиано, но раньше песни у меня не рождались. А недавно сидела за инструментом, на душе было тоскливо, и вдруг одна за одной начали появляться строки. Для меня это достижение! Не думала, что удастся.

Надеюсь, скоро сможем создать эту песню вместе с пианистом Артемом Погореловым из группы Melovin. Это не будет сингл, не собираюсь презентовать песню, как начало карьеры Ирины Эбралидзе. Это будет просто песня в память о маме. Попытаюсь вложить все, что думаю и чувствую. Возможно, это найдет отклик в душе тех, кто также потерял близкого человека.

Ирина Петренко

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