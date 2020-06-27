Кабмин утвердил план года математического образования - что это означает

Согласно плану, предусмотрены обязательная государственная итоговая аттестация в форме ВНО по математике, обеспечение качественного изучения математики, открытие Музея науки.

Кабинет министров утвердил план года математического образования в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По данным ведомства, международное исследование PISA-2018 показало, что в Украине 36% 15-летних учащихся не достигают базового уровня знания по математике.

«Одной из инициатив, призванных решить эту проблему, стало объявление учебного года 2020/2021 Годом математического образования. В течение него мы планируем внедрить самые насущные и нужны детям и педагогам новшества, а также закрепить мнение о том, что математика нужна каждому из нас в повседневной жизни. Мероприятия года математики охватят дошкольное, полное общее среднее, внешкольное, профессионально-техническое и высшее образование», - отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

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План года математического образования предусматривает меры, призванные обеспечить равный доступ учащихся к изучению математики и применение современных технологий обучения математике, усовершенствовать ресурсное обеспечение образовательного процесса, повысить мотивацию школьников к изучению математики и её применению в жизни, а также популяризировать математическое образование.

В частности, начиная с мая 2021 соискатели полного общего среднего образования будут сдавать обязательную государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике.

Согласно плану, в течение учебного года 2020/2021 также предусмотрено: увеличить количество учебных часов на изучение математики в стандарте базового среднего образования; внедрить курсы "Логика", "Математическая логика" в вариативную составляющую учебных планов 1-11 классов; провести тренинги для учителей начальных классов и воспитателей учреждений дошкольного образования по применению легоматематики в образовательном процессе; оснастить школы и профтехи, которые обеспечивают получение полного общего среднего образования, оборудованием для учебных кабинетов и STEM-лабораторий; создать каталог образовательных ресурсов по изучению математики; расширить сети математических кружков в заведениях общего среднего и внешкольного образования; организовать математические хаб-пространства на базе вузов, имеющих факультеты (институты) по подготовке учителей.

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"В апреле 2021 года также планируется создать бесплатный математический онлайн-ресурс и разработать соответствующий контент для учеников и учителей математики. В течение июня-августа 2021-го планируется организовать летние «математические школы» для учителей и учеников, а на ноябрь запланировано открытие Музея науки. Напомним, год математики был анонсирован в декабре 2019 года во время презентации национального и международного отчетов по результатам международного исследования качества образования PISA-2018", - добавили в МОН.

Как сообщал УНИАН, 30 января президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 2020-2021 учебного года годом математического образования в Украине.

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