Игорь Кузин отметил, что к концу года создадут шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы заняться производством.

Украинские компании могут наладить производство вакцин от COVID-19. Некоторые договоренности уже есть, но это может занять около года.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузина в интервью ТСН.

"Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации", - заявил санврач.

При этом он указал, что украинские компании могут производить инактивированные вакцины - CoronaVac или Comirnaty, потому что процесс их производства относительно легкий. Кузин отметил, что к концу года будет шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы этим заняться. В то же время он напомнил о требованиях ВОЗ к производителям вакцин, что является проблемой.

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"Это вопрос до одного года. Однако сейчас те компании, которые размышляют или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро преквалифицирована", - подытожил Кузин.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая этого года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) от COVID-19 для экстренного медицинского применения.

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Автор: Анастасия Горбачева