ГеройСаг передал три уникальных тягача, которые использует НАТО, для армейской авиации.

"Этот транспорт значительно повысит качество выполнения задач по назначению. Автомобили в очень хорошем состоянии", - отметил военный, принимавший тягачи.

Проект ГеройСаг передал три тягача и четыре пикапа для трех бригад армейской авиации на сумму более 2 млн грн. Такие тягачи используют военные НАТО.

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Геройкар - это единственная национальная платформа по снабжению ВСУ колесным транспортом.

Эти тягачи могут использоваться для транспортировки вертолетов. Они построены на базе мощных пикапов Dodge Ram и FORD F 350. Это специально подготовленные автомобили для буксировки чрезвычайно тяжелых прицепов, самолетов и вертолетов. У них есть своя, собственная, коробка передач и специально изготовленные мосты и ходовая часть. Пикапы предназначены для быстрого передвижения экипажей и эвакуационных групп, которые первыми прибывают на место эвакуации пилотов при аварии или сбивании борта.

Этот сбор ГеройСаг закрыл всего за несколько недель. И все благодаря вам. Мы благодарим ВСУ которые защищают нашу страну. И мы обязаны помогать им!

Геройкар - это единственная национальная платформа по снабжению ВСУ колесным транспортом. Детали по ссылке https://carforhero.com