5 января в результате ДТП вблизи Днепра погиб 16-летний сын бизнесмена Геннадия Корбана Лев.

Известный днепровский бизнесмен и экс-глава партии "Укроп" Геннадий Корбан впервые прокомментировал трагическую смерть сына Льва.

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"Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента, пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе", - написал Корбан на своей странице в Facebook.

Гибель Льва Корбана: что известно

По сообщению местных СМИ, 5 января в результате ДТП вблизи Днепра погиб 16-летний сын бизнесмена Геннадия Корбана Лев. Он поехал кататься с однокласснице на багги. Впоследствии полиция нашла автомобиль с телами погибших подростков на дне реки.

Информацию о гибели сына Корбана подтвердил нардеп Максим Бужанский, выразив соболезнования Геннадию Корбану.

Полиция проводит расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

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Автор: Екатерина Лиманская