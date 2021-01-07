Сын Геннадия Корбана трагически погиб 5 января / фото УНИАН

Известный днепровский бизнесмен и экс-глава партии "Укроп" Геннадий Корбан впервые прокомментировал трагическую смерть сына Льва.

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"Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента, пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе", - написал Корбан на своей странице в Facebook.

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Автор: Екатерина Лиманская