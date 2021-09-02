Игорь Палица

Каждая десятая детская спортивная школа в Украине была закрыта за последние 5 лет. В ДЮСШ на 40 тысяч уменьшилось количество детей, которые занимаются спортом, и это только за прошлый год. Больше всего сокращения ДЮСШ ударили по сельским регионам и небольшим городам. Из-за стоимости логистики дети из малообеспеченных семей и отдаленных сел вообще потеряли возможность заниматься в спортивных школах.

Является ли это причиной, того что Украина теряет позиции в общекомандном зачете на Олимпийских играх? Украинская сборная заняла 44-е место в летних Олимпийских играх в Токио, а это самое низкое место за всю историю участия нашей сборной в летних Олимпийских играх. Это не тот результат, которого заслуживает наша страна после 30 лет независимости.

Государство самоустранилось от финансирования детских спортивных школ. В прошлом году заведения не получили из государственного бюджета ни копейки. Сейчас спортивные школы финансируются только за средства местных бюджетов. Прикрываясь реформой децентрализации, государство полностью отказалось от их содержания.

Небольшие города и села не имеют достаточно средств для полноценной поддержки спорта. А спортшколы в районных центрах и городах областного значения, которым удается выживать, нуждаются в серьезном обновлении оборудования, снаряжении и инвентаре. Сегодня более половины спортивных школ не имеют собственной спортивной базы, а та, которая используется, не отвечает современным требованиям.

Уровень заработной платы работников - еще один из ключевых проблемных вопросов деятельности спортивных школ. Низкий уровень зарплаты и социальных гарантий работников ДЮСШ приводит к "старению" тренерско-преподавательского состава. Кроме того, в результате теряется престиж тренерской работы в спортивной школе.

Государство самоустранилось от финансирования детских спортивных школ

Еще одна причина низкой посещаемости спортшкол — нулевой уровень продвижения здорового образа жизни и физкультуры среди детей и юношества. В стране вовсе отсутствует государственная политика пропаганды спорта, а также механизмы поддержки тех спортшкол, которые готовят резерв для национальных сборных.

Так что делать, чтобы исправить ситуацию? Как превратить детско-юношеский спорт в кузницу будущих олимпийских чемпионов и сделать наших детей более здоровыми?

Во-первых, массированная популяризация спорта среди детей и юношества и обновление спортивной инфраструктуры в регионах должно стать одной из приоритетных задач государства.

Во-вторых, государство должно привести инвестиции в спорт, максимально упростить условия выделения земли для строительства спортшкол, освободить инвесторов от безумных налогов и разрешить растаможивать спортинвентарь по адекватным условиям.

В-третьих, на общегосударственном уровне необходимо поднимать престиж тренерской работы в спортивной школе. Тренерам следует установить достойные зарплаты, социальные льготы и дополнительные поощрительные выплаты.

Такие решения позволят расширить сеть спортшкол и качественно изменить их уровень. Это даст юным спортсменам больше возможностей для развития. А при наличии современной спортивной инфрастуктуры и массовой пропаганды спорта посещаемость ДЮСШ пойдет на подъем.

В целом когда все эти шаги будут реализованы в комплексе, в области детско-юношеского спорта все станет на свои места, а Украина окажется в десятке лучших олимпийских сборных мира.

Мы, депутатская группа "Партия "За майбутнє" будем требовать заложить в госбюджет 2022 дополнительное финансирование ДЮСШ и тех спортивных школ, которые готовят спортивный резерв для национальных сборных.