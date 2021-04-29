Обыски прошли в деле о закупке Министерством обороны некачественной военной техники по завышенным ценам.

Государственное бюро расследований провело обыски на предприятиях ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" и подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс".

Обыски прошли в деле о закупке Министерством обороны некачественной военной техники по завышенным ценам, сообщает "Суспільне".

О факте проведения обысков рассказала пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

"В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства: превышение власти должностными лицами Министерства обороны Украины, что связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставки в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов", – рассказала она.

Также она добавила, что ГБР проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях.

Что этому предшествовало

В феврале 2019 года сайт Bihus.info опубликовал информацию, согласно которой Олег Гладковский вместе с его сыном Игорем был причастен к коррупционным схемам по закупке российских запчастей для украинской военной техники.

В общем, следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое – на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы с участием ООО "Оптимумспецдеталь", ГК "Укроборонпрома" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило свыше 49 млн грн, из которых 25,77 — налог на добавленную стоимость, 23,57 — налог на прибыль.

Летом 2020 года прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, что повлекло убытки государству более чем на 10,62 миллиона гривень.

22 апреля Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск фигуранта дела "Оптимумспецдеталь" Игоря Гладковского. 29 апреля должно состояться подготовительное заседание по делу.

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Автор: Олег Давыгора