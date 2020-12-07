В Одессе умерла известная оперная певица

91-летняя Галина Поливанова скончалась 6 декабря.

В Одессе умерла известная оперная певица, народная артистка Украины Галина Поливанова. Как сообщили в мэрии города, 91-летняя Поливанова умерла 6 декабря. «Ушла из жизни выдающаяся украинская оперная певица, народная артистка Украины, академик, профессор, полный кавалер Ордена княгини Ольги, кавалер ордена «За заслуги» 3-й степени, лауреат многочисленных премий Галина Анатольевна Поливанова», - сказано в сообщении. Руководство города выражает глубокие соболезнования близким Поливановой, и всему музыкальному сообществу Одессы. Читайте такжеВ ДТП погиб основатель Lviv Fashion Week Галина Поливанова: история жизни Имя певицы на протяжении многих лет было символом музыкального искусства города.

На ее талант обратил внимание народный артист Украины, главный дирижер Одесского академического театра оперы и балета Николай Покровский, который в августе 1953 года пригласил ее в труппу. Дебютом Поливановой стала партия Чио Чио Сан в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», которая стала знаковой в ее жизни.

Поливанова в 1976 году возглавила кафедру сольного пения Одесской национальной музыкальной академии им. Неждановой.

За годы работы она провела более 300 благотворительных концертов. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Лариса Козовая

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