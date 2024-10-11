Спортивной арене был нанесен ущерб во время оккупации 2022 года.

При поддержке иностранных партнеров, в частности футбольного клуба "Бавария" и Баварской промышленной ассоциации, Фонд Елены Зеленской обустроил на стадионе Гостомеля новые мини-поля, освещение, заменил электронное табло и отремонтировал трибуну, раздевалки и тренерскую.

Накануне Дня города-героя Гостомеля Елена Зеленская вместе с командой Фонда посетили восстановленный Гостомельский центральный стадион. По приглашению первой леди к мероприятию присоединились и футболисты "Динамо" Киев, сделав детям неожиданный сюрприз.

Сегодня на восстановленном стадионе тренируются детские и взрослые футбольные команды, в частности, команда ВПО "Мрия" и детская команда "Феникс". Он также стал важной площадкой для благотворительных матчей и культурных мероприятий громады.

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"Создать пространство для развития детей было для нашей команды крайне важно. Я надеюсь, этот стадион станет местом появления будущих звезд футбола!" - отметила Елена Зеленская.

Стадион также украшает мурал, созданный украинскими художниками, в котором приняли участие и игроки "Динамо", оставив свои автографы.

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