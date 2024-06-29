Фляги для ВСУ втридорога: антикоррупционер Каневский причастен к хищениям в армии, - СМИ

Из-за халатного отношения чиновника Минобороны Глеба Каневского, который сейчас является в.и.о. Департамента политики закупок Минобороны, армейские фляги для фронта были приобретены по цене втрое выше, чем рыночная.

Об этом пишет издание "Закон и бизнес".

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Как выяснили журналисты, за 153 тыс. армейских фляг госагентство "Государственный оператор тыла" заплатило 54 млн. грн. То есть пластиковая литровая фляга обошлась в 355 грн. Хотя такие же фляги американского образца свободно продают за 120 грн., а аналоги можно найти и за 72 грн.

Установлено, что "Государственный оператор тыла" 4 раза объявлял закупки пластиковых фляг для ВСУ. Первые двое торгов по упрощенной процедуре были отменены. Хотя на них подались трое участников, которые были готовы продать 100 тыс. фляг менее чем за 20 млн. грн. Но их предложения были отклонены из-за отсутствия актов соответствия технической спецификации Минобороны.

В результате сделки на поставку фляг были заключены без проведения тендеров с сомнительными фирмами, которые до этого не занимались подобными поставками. А спецификации и требования к флягам фактически разрабатывались под конкретных участников.

"Каневский, по его словам, знал о проблемах с документацией, решение которых позволило бы сэкономить значительные средства для государства, однако скрывал их и вопреки служебным обязанностям не принимал мер по их решению и повышению эффективности оборонных закупок", - говорится в статье.

Напомним, что Каневский известен тем, что уклонялся от призыва в армию, а после вручения повестки трудоустроился в Минобороны, где отвечает за закупки.

До этого он долгое время возглавлял антикоррупционный центр StateWatch и тесно сотрудничал с активистами-антикоррупционерами Виталием Шабуниным и Юрием Николовым, которые, по данным СМИ, также уклоняются от армии. А касательно Шабунина ГБР расследует два уголовных дела - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.

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