Повара - носители древних традиций приготовления борща со всей Украины - впервые в онлайн-эфире одновременно приготовили борщи по региональным рецептам.

Онлайн-фестиваль борща попал в Книгу рекордов Украины.

Мероприятие состоялось в поддержку инициативы с подачи элемента "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Министерство культур и информационной политики.

Повара - носители древних традиций приготовления борща со всей Украины - впервые в онлайн-эфире одновременно приготовили борщи по региональным рецептам. Для участия в фестивале представители 25 регионов Украины приехали в столицу и по индивидуальным рецептам приготовили борщи по уникальной региональной рецептуре или поделились секретами, которые сквозь поколения передаются их семьями.

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Представители Книги рекордов Украины, присутствующие на мероприятии, зафиксировали рекорд в категории "Культура и массовые мероприятия" в номинации "Одновременное приготовление представителями из 25 регионов Украины традиционных украинских борщей". Ведь это дебютный онлайн-фестиваль, посвящен украинскому блюду - борщу - с участием 25 регионов Украины с одновременной онлайн-презентацией конференции "Культура и традиции приготовления украинского борща".

Как заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, "наши национальные блюда - достижения, которые должны защищать, потому что это часть нашего исторического наследия, наравне с традициями и обычаями. Все это вместе и позволяет сформировать уникальную национальную идентичность каждого народа".

Мероприятие стало одной из завершающих стадий подготовки номинационного досье для подачи элемента "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Автор: Виктория Токарева