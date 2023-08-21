9 августа 2023 года в Киеве состоялась ежегодная церемония награждения лучших медицинских работников "Орденом Святого Пантелеймона".

9 августа 2023 года в Киеве прошла ежегодная церемония награждения лучших медицинских работников "Орденом Святого Пантелеймона". Компания "Фармак" и Благотворительный фонд Родины Жебривских выделили 1 300 000 грн в знак заслуг украинских медиков.

"Орден святого Пантелеймона" – высшая награда за профессионализм и милосердие, которую вручают работникам медицины за весомый вклад в здравоохранение. В этом году "Медицинские Оскары" получили 47 номинантов. Среди них – врачи, медсестры, военные хирурги, педиатры, руководители медицинских учреждений, ученые.

Лучших медиков выбирали в двух номинациях: "За самоотверженное служение украинскому народу, мужество и стойкость в борьбе за здоровье украинцев, за свободу и независимость Украины в войне с российским агрессором" (для гражданских медиков) и "За самоотверженное служение украинскому народу, мужество и стойкость в борьбе за здоровье украинцев, за свободу и независимость Украины в войне с российским агрессором" (для военных медиков).

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"Эта награда – символ признания доблести и самоотверженности наших медицинских работников, каждый день спасающих жизнь и обеспечивающих здоровье наших соотечественников. Мы ценим и безгранично благодарны за их неутомимую работу, как в тылу, так и на передовой, и хотим, чтобы они чувствовали наше уважение и поддержку", – отметила председатель наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская.

Филя Ивановна Жебровская, Председатель Наблюдательного совета компании "Фармак" и основательница Благотворительного фонда Семьи Жебривских, стала членом Почтенного совета "Орден Святого Пантелеймона" в июле 2017 года. С того момента "Фармак" уже в седьмой раз выступает спонсором награды. За это время компанией было выделено более 7 млн. гривен для отличия лучших медиков.