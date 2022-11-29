На этот раз сотрудникам Британского центра бросила вызов Немецкая клиника в Киеве.

Ежегодный международный чемпионат "Повелите Ukraine Borsh" среди сотрудников Британского офтальмологического центра проходит сейчас в Киеве, несмотря на все препятствия.

Традиционно среди сотрудников офтальмологической клиники будет проводиться соревнование на приготовление лучшего украинского борща. Название конкурса "Повелитель Ukraine Borsh".

Все серьезно и объективно, призы впечатляют, первое место – поездка, полностью оплаченная предприятием на Мальте с отелем и трансфером от дома до дома.

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Второе место – сорок тысяч гривень, третье место – двадцать пять тысяч гривень. Конкурсантам предоставляют одинаковую сумму на расходы на изготовление борща, увеличение бюджета за счет конкурсанта допускается.

Предоставляется пятилитровый термос для транспортировки борща на работу.

Дегустация проводится независимой комиссией мужчин и все борщи, которые допускаются к конкурсу, оцениваются по десятибалльной шкале участниками мужчинами. Которые, конечно, знают вкус в борщах.

Для наших врачей и медицинских сестер после тяжелой работы, напряженной и требующей внимания – это замечательный подарок от Английской компании учредителя.

На этот раз нашим сотрудникам бросила перчатку вызова Немецкая клиника в Киеве.

Немцы для Британцев серьезный противник и страсти накаляются нешуточные. Весь процесс дегустации происходит в помещении, оборудованном аудио/видеоконтролем. Все конкурсанты имеют несвязанные коды-номера и не подают участникам свои произведения искусства.

Все ежедневно оценивается членами комиссии и протокол публикуется в рабочих чатах ежедневно.

В день два борща на конкурс, от двух участников. Хоть что-то у нас может происходить объективно и честно?

Это наш вклад в позитив для жителей Киева, кроме нашей слаженной работы и отличных результатов по зрению. Тем более что наше здание имеет категорию электроснабжения А, от двух источников и независимого от сети города третьего. И не прекращает свою работу ни на минуту в интересах наших пациентов.

Аналогичные условия для работы имеет и Немецкая глазная клиника-наш главный конкурент.

Мы будем публиковать на сайте фотографии с конкурса и конечно Повелителей Украинского Борща. Призываем Киевлян защитить нас от конкурентов немцев и поддержать наших участников Британского офтальмологического центра дружеским советом на нашу эл почту kiev@eyes.ua

Или, объективно если Вы за Немецкую глазную клинику, то на эл почту klinika@klinika.ua

Мы желаем всему Киеву и Украине позитивного настроения, а участникам конкурса Удачи и Побед.