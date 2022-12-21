Ежегодный чемпионат "Повелитель Ukraine Borsh" среди сотрудников Британского офтальмологического центра и Немецкой глазной клиники, который проходил в Киеве несмотря на непростые времена достиг своего финала.

Традиционно среди сотрудников клиник проводилось соревнование на приготовление лучшего Украинского борща. Для наших врачей, регистраторов и медицинских сестер после тяжелой работы и напряженной и требующей внимания - это прекрасный подарок от Английской компании учредителя. В этот раз нашим сотрудникам бросила перчатку вызова, Немецкая глазная клиника в Киеве.

Для участия в чемпионате зарегистрировались 35 человек. Из них 23 женщины и 12 мужчин. Из общей численности участников 12 человек – это сотрудники и с Британской офтальмологической клиники и 23 человека участников Немецкой глазной клиники.

Видео дня

Благодаря проведению такого чемпионата сотрудники смогли окунуться в теплую атмосферу праздника. Насыщенный график проведения заряжал энергией и позитивом. На какое-то короткое время, каждый сотрудник смог отвлечься от событий в Украине, а эмоции впечатления от проведения мероприятия еще раз подтверждают, что украинцы - это безумная поддержка и необычайная сила!

Каждый день на оценку жури презентовали свои творения два новых участника конкурса. По результатам выставлялись балы и сводились в рейтинговой таблице.

Немцы для Британцев серьезный противник и страсти разгорались нешуточные. Весь процесс дегустации происходил в помещении оборудованном аудио видеоконтролем. Все конкурсанты имели несвязанные коды - номера и не подавали участникам свои произведения искусства.

В дегустации принимали участи не только члены жури, но и все сотрудники. Участники могли поделиться культурным наследием, все-таки национальная кухня – это значительная часть культуры. Здоровая конкуренция набирала обороты с каждым днем, и это придавало дополнительный кураж мероприятию. Теплая и дружеская обстановка между участниками двух клиник позитивно отражалась и на результатах работы.

Говорят, у каждой хозяйки свой борщ - не хуже и не лучше других. Собственно, как и в нашем конкурсе. Наша главная цель была не в том, чтобы найти "самый вкусный" борщ (ведь вряд ли это возможно сделать объективно – на вкус и цвет, как известно, товарища нет), а в том, чтобы жители со всех уголков большой и разной Украины поделились своими секретами приготовления этого объединяющего блюда. И как нельзя кстати, итоги этого чемпионата борща мы подводим в преддверии Новогодних праздников.

Все серьезно и объективно, по результатам конкурса!

"Первое место" - 62 балла, что составляет 10,3 среднего бала и призовой фонд от учередителя - поездку на 1 неделю на Мальту завоевала сестра медицинская операционная Британского офтальмологического центра Филимионенко Яна, 

"Второе место" - 58 баллов, что составляет 9,7 среднего балла и выплату призового фонда завоевала регистратор Немецкой глазной клиники Цыганова Ирина.

"Третье место" - 57 баллов, что составляет 9,5 среднего балла и выплату призового фонда по решению членов комиссии разделили между собой врач-офтальмолог Британского офтальмологического центра Штокалюк Катерина и врач-офтальмолог Немецкой глазной клиники Константинова Вита.

Фото «Повелитель Ukraine Borsсh» 20 декабря 2022
Фото «Повелитель Ukraine Borsсh» 20 декабря 2022
Фото «Повелитель Ukraine Borsсh» 20 декабря 2022
Фото «Повелитель Ukraine Borsсh» 20 декабря 2022
Фото «Повелитель Ukraine Borsсh» 20 декабря 2022
Фото «Повелитель Ukraine Borsсh» 20 декабря 2022
Фото «Повелитель Ukraine Borsсh» 20 декабря 2022
Фото «Повелитель Ukraine Borsсh» 20 декабря 2022
Фото «Повелитель Ukraine Borsсh» 20 декабря 2022

Поздравляем с победой участников чемпионата и желаем всему Киеву и Украине позитивного настроения, а участникам конкурса новых Побед и свершений!

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