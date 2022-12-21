Традиционно среди сотрудников клиник проводилось соревнование на приготовление лучшего Украинского борща.

Ежегодный чемпионат "Повелитель Ukraine Borsh" среди сотрудников Британского офтальмологического центра и Немецкой глазной клиники, который проходил в Киеве несмотря на непростые времена достиг своего финала.

Традиционно среди сотрудников клиник проводилось соревнование на приготовление лучшего Украинского борща. Для наших врачей, регистраторов и медицинских сестер после тяжелой работы и напряженной и требующей внимания - это прекрасный подарок от Английской компании учредителя. В этот раз нашим сотрудникам бросила перчатку вызова, Немецкая глазная клиника в Киеве.

Для участия в чемпионате зарегистрировались 35 человек. Из них 23 женщины и 12 мужчин. Из общей численности участников 12 человек – это сотрудники и с Британской офтальмологической клиники и 23 человека участников Немецкой глазной клиники.

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Благодаря проведению такого чемпионата сотрудники смогли окунуться в теплую атмосферу праздника. Насыщенный график проведения заряжал энергией и позитивом. На какое-то короткое время, каждый сотрудник смог отвлечься от событий в Украине, а эмоции впечатления от проведения мероприятия еще раз подтверждают, что украинцы - это безумная поддержка и необычайная сила!

Каждый день на оценку жури презентовали свои творения два новых участника конкурса. По результатам выставлялись балы и сводились в рейтинговой таблице.

Немцы для Британцев серьезный противник и страсти разгорались нешуточные. Весь процесс дегустации происходил в помещении оборудованном аудио видеоконтролем. Все конкурсанты имели несвязанные коды - номера и не подавали участникам свои произведения искусства.

В дегустации принимали участи не только члены жури, но и все сотрудники. Участники могли поделиться культурным наследием, все-таки национальная кухня – это значительная часть культуры. Здоровая конкуренция набирала обороты с каждым днем, и это придавало дополнительный кураж мероприятию. Теплая и дружеская обстановка между участниками двух клиник позитивно отражалась и на результатах работы.

Говорят, у каждой хозяйки свой борщ - не хуже и не лучше других. Собственно, как и в нашем конкурсе. Наша главная цель была не в том, чтобы найти "самый вкусный" борщ (ведь вряд ли это возможно сделать объективно – на вкус и цвет, как известно, товарища нет), а в том, чтобы жители со всех уголков большой и разной Украины поделились своими секретами приготовления этого объединяющего блюда. И как нельзя кстати, итоги этого чемпионата борща мы подводим в преддверии Новогодних праздников.

Все серьезно и объективно, по результатам конкурса!

"Первое место" - 62 балла, что составляет 10,3 среднего бала и призовой фонд от учередителя - поездку на 1 неделю на Мальту завоевала сестра медицинская операционная Британского офтальмологического центра Филимионенко Яна,

"Второе место" - 58 баллов, что составляет 9,7 среднего балла и выплату призового фонда завоевала регистратор Немецкой глазной клиники Цыганова Ирина.

"Третье место" - 57 баллов, что составляет 9,5 среднего балла и выплату призового фонда по решению членов комиссии разделили между собой врач-офтальмолог Британского офтальмологического центра Штокалюк Катерина и врач-офтальмолог Немецкой глазной клиники Константинова Вита.

Поздравляем с победой участников чемпионата и желаем всему Киеву и Украине позитивного настроения, а участникам конкурса новых Побед и свершений!

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