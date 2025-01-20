Адвокат беглого экс-нардепа Александра Онищенко, по решению Европейского суда по правам человека, получит от государства 15 тысяч евро за то, что в 2016 году работая руководителем группы детективов НАБУ Клименко небрежно расследовал жалобу Александра Сергиенко (адвоката нардепа) о жестоком обращении. Об этом пишет АВТОР в колонке для издания "Цензор.НЕТ".

Соответствующее решение ЕСПЧ опубликовано на официальном сайте ЕСПЧ от 7 ноября 2024 года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу "Сергиенко против Украины" (заявление №72678/16), признав нарушение прав адвоката Александра Сергиенко со стороны НАБУ.

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Обстоятельства этого дела напрямую связаны с другой известной коррупционной схемой в компании "Укргаздобыча". Интересы бывшего нардепа Александра Онищенко в этом деле представлял адвокат Александр Сергиенко. Последний вместе с Онищенко проходит как обвиняемый по делу о махинациях с газом. По данным следствия, подозреваемые, включая Сергиенко, участвовали в получении газа по соглашению о совместной деятельности, что было квалифицировано как хищение и подделка документов.

В июне 2016 года Сергиенко арестовали и взяли под стражу. В сентябре того же года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Однако на следующий день, во время перевозки его из СИЗО домой, НАБУ повторно арестовало его по новому подозрению.

Через три дня суд легализовал новый арест (постановил задержать Сергиенко в рамках нового расследования). Адвокат сразу обжаловал такое решение, но апелляцию пришлось ждать почти месяц. В конце концов жалоба была отклонена.

Во время этого ареста адвокат получил телесные повреждения, в том числе синяки на груди, руках и носу, которые были зафиксированы при возвращении в СИЗО.

Суд обязал расследовать вероятное жестокое обращение и НАБУ даже начало производство. Но правоохранители установили, что Сергиенко во время задержания вел себя неадекватно. Поэтому во время конфликта служащие лишь ответили на сопротивление адвоката, использовав наручники. Расследование закончилось тем, что действия офицеров НАБУ признали законными, а состав преступления отсутствует.

Когда Сергиенко поймал облизняка от украинской Фемиды, то решил обратиться в ЕСПЧ. В свою очередь ЕСПЧ установил, что расследование жалоб заявителя на жестокое обращение не соответствовало требованиям независимости и эффективности, поскольку его проводил тот же орган (НАБУ), который осуществлял расследование против него. Кроме того, государство Украина не предоставило достаточных доказательств для опровержения утверждений заявителя о жестоком обращении.

Суд признал, что 28-дневный срок рассмотрения апелляции на решение о содержании под стражей является слишком длительным, что нарушает право на быстрое судебное разбирательство законности задержания.

Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить Сергиенко 15 тысяч евро компенсации за нарушение его прав.

АВТОР публикации пишет, что адвокаты Онищенко надеются на то, что это решение поможет развалить "газовое дело", так как ЕСПЧ указал на грубые нарушения детективов на этапе досудебного расследования, а также многочисленные злоупотребления и нарушения прав как фигурантов, так и адвокатов.

"Таким образом Клименко, который возглавлял группу детективов, фактически способствовал и руководил действиями, направленными на нарушение права лица, предусмотренного ст. 3 Конвенции", - объясняет АВТОР. - "Очевидно, чувствует себя на должности Клименко неплохо, так как убытки по решению ЕСПЧ будет возмещать государство, а не тогдашний руководитель детективов НАБУ".

Этот простой пример, говорит АВТОР, еще раз показывает низкую эффективность антикоррупционных расследований то ли из-за недостаточной профессиональной компетентности, то ли из-за обычной халатности, то ли коррумпированности "антикоррупционных" органов, расплачиваться за которую приходится бюджетными деньгами, то есть средствами налогоплательщиков, которых в Украине сейчас негусто. И могут ли находиться на своих должностях чиновники, которые наносят государству ущерб своими некомпетентными действиями?