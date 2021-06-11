Эмоциональное состояние украинцев: "Молодежь надеется, старики боятся"

За последние девять месяцев украинцы стали меньше бояться завтрашнего дня и больше надеяться на лучшее. К такому выводу пришли социологи платформы LibertyReport.ai. УНИАН расспросил их о деталях опроса, а потом обсудил его результаты с психологами.

С сентября 2020-го по июнь этого года социологи платформы LibertyReport.ai расспросили более 23 тысячи 400 взрослых украинцев, какие эмоции преобладают в их жизни – надежда на завтрашний день, страх перед завтрашним днем или эмоция унижения из-за условий, в которых живут сегодня.

Опрашивали по телефону и онлайн. Данный метод комбинирования «Мixed Mode», по словам CEO платформы для социологических и маркетинговых исследований LibertyReport.ai Ирины Андрющенко, позволяет оперативно получать ответы от представителей всех категорий респондентов. Еженедельно опрашивали 600 человек.

«В социологии считается, что 400 респондентов – минимальная выборка. 600 человек – уже лучше. Позволяет глубже анализировать, искать значимые отличия между женщинами и мужчинами, возрастными группами», – говорит она.

Это не первое и не единственное исследование эмоционального состояние украинцев, проведенное компанией. Такие опросы проводят c 2019 года по заказу исследовательского фонда Open Mind Foundation.

«Видим в этом толк – хотим быть барометром эмоционального состояния жителей страны», - отмечает управляющий директор Open Mind Foundation Екатерина Васина.

Что говорят «цифры» о надежде?

Несмотря на пандемию, локдауны и сопутствующие проблемы, 53% опрошенных назвали надежду «преобладающей в своей жизни эмоцией» (в сентябре 2020 года было 47%). Эта эмоция - главная у респондентов возрастной группы 18-29 лет по разным причинам. У кого-то увеличились доходы в семье, кто-то начал чувствовать, что их здоровье в безопасности.

Выходит, что за последние девять месяцев эмоциональное состояние украинцев улучшилось. И экспертов это не удивляет. Психолог, психотерапевт Марина Ребрик рассказывает, что в условиях сильной неопределенности (в частности, во время пандемии) наша психика ищет, на что опереться эмоционально внутри и снаружи (краткосрочные и долгосрочные цели).

«Человеку в жизни важны смыслы. И надежда на завтрашний день может быть таким смыслом. Она помогает искать опоры в жизни, не скатываться в безысходность», - отмечает она.

Впрочем, управляющий директор Open Mind Foundation Екатерина Васина обращает внимание, что показатель «надежды» еще не вернулся на уровень до пандемии: «Летом 2019 года надежда на завтрашний день была, в среднем, у 63% украинцев. Позитив есть, но его мало».

Кто боится завтра и чувствует унижение из-за сегодня?

«Унижение из-за условий, в которых вы живете», - эту эмоцию больше всего испытывают украинцы в возрасте 45-59 лет. В целом, 19 % всех респондентов назвали унижение «преобладающей» у себя эмоцией (в сентябре 2020 года таких был 21%).

Опрошенные говорят о разных причинах испытывать эмоцию унижения: «я и моя семья оказались в бедности из-за кризиса в связи с коронавирусом», «завтра буду безработным», «я стал бедным», «власть продолжает работать в интересах олигархов», «во время коронавируса власть ставит личные интересы выше интересов народа».

CEO платформы LibertyReport.ai Ирина Андрющенко рассказывает, что эмоция унижения - одна из самых стабильных и сложно меняемых: «Страх с надеждой местами могут поменяться. Но если люди ощущают унижение, то из этой эмоции им выйти сложнее».

Статистически, бояться завтрашнего дня украинцы тоже стали меньше. В сентябре прошлого года эмоция страха преобладала в жизни 32% респондентов. Сегодня социологи отмечают ее у 28%.

Основными причинами люди называли такие: «власть не справляется с короновирусом», «во время коронавируса доходы в моей семье резко уменьшились», «не знаю, что меня ожидает завтра», «экономическая ситуация такова, что боюсь остаться без работы».

Ирина Андрющенко говорит, что чаще других эту эмоцию выбирали респонденты возрастной группы 60+.

Управляющий директор Open Mind Foundation Екатерина Васина обращает внимание на другое: эмоциональное состояние женщин в Украине хуже, чем у мужчин.

«Чаще всего, уровень надежды на завтрашний день у мужчин примерно на 10 пунктов выше, чем у женщин. А средний уровень страха перед завтрашним днем у украинских женщин - 35%», - говорит она.

Психолог Виталина Устенко объясняет это тем, что наша культура, в целом, требует от женщин больше понимать свои эмоции. Кроме того, наши женщины по-прежнему занимаются не только работой, но и домашним хозяйством, воспитанием детей, «домашней экономикой». Поэтому могут обращать внимание на большее количество деталей и замечать больше рисков, чем мужчины.

«Возможно, отвечая на вопросы, мужчины опирались только на свою работу (имея стабильную работу, мужчина думает, что все будет нормально). Когда женщина слышит вопрос про завтрашний день, то думает, что будет с детьми через 10 лет, с работой мужа, что будет с ней самой», - рассуждает психолог.

Также Устенко обращает внимание, что в Украине до сих пор не все в порядке с равенством мужчин и женщин. Простой пример: женщины нередко получают зарплаты меньше коллег мужчин на тех же позициях.

«Выходит, что у женщин больше сложностей в жизни. Естественно, с этим тоже связано эмоциональное состояние», - подчеркивает она.

Почему мы можем не понимать своих эмоций?

По словам Ирины Андрющенко, многие украинцы не идентифицируют свои эмоции: «В любом опросе есть люди, которые затрудняются ответить на вопрос. Но в этом исследовании люди говорили, что не понимают, какую эмоцию испытывают».

Чтобы объяснить эту тенденцию, психолог Ирина Басиста напоминает о психологических последствиях и травматическом опыте украинцев в прошлом - Голодомор, две Мировые войны… Опыт, когда было лучше не говорить о своих чувствах и «не чувствовать» (ведь эмоциональной поддержки не было). «Наши предки учили этому детей, а те - своих. Сформировалось эмоционально неграмотное население. Сегодня это большая проблема, ведь перед современными людьми больше стимулов и эмоций. Но они не знают, что с ними делать», - рассказывает Басиста.

Ситуацию усугубляет существующий в обществе культуральный запрет на проявление эмоций.

«Плачущему ребенку скажут: «Не плачь». Когда человек радуется, то услышит: «Счастье любит тишину». Все это - примеры запретов на проявление эмоций», - подчеркивает эксперт.

По словам психолога, чтобы справиться с эмоциями, нужно их осознать и правильно «читать». Это умение формируется в детстве. «Ребенок учится понимать, что чувствует, когда значимый взрослый рядом «считает» эмоции ребенка и назовет ему их. Тогда ребенок узнает – ага, я плачу, когда обижаюсь. Топаю ногой, когда злюсь. Родитель должен увидеть эмоцию ребенка и назвать. Тогда ребенок вырастает эмоционально грамотным».

Есть ли толк в таких соцопросах?

По словам Екатерины Васиной, в фонде Open Mind Foundation находят практический толк в данных исследованиях. «Наши исследования дают данные для понимания, как улучшить жизнь людей. Политическим лидерам следует отнестись внимательнее к результам. Так будет проще понять, как сделать украинцев более счастливыми», - говорит она.

Психологи-собеседники УНИАН едины во мнении: конечно, исследовать эмоциональное состояние необходимо. Но также важно понимать, что делать с полученными «цифрами» дальше.

«Хорошо, когда есть статистические исследования. На озвученные «цифры» можно опираться, непосредственно под них продвигать мероприятия и внедрять изменения в социальную сферу на уровне государства», - говорит Басиста.

«В таких исследованиях есть толк, если работа не закончится на этапе опроса. Если после чиновники будут обращать внимание на поднятые проблемы и как-то реагировать на них. Замечу, что за последние годы многие психологические общественные организации предлагали инициативы, связанные с психологическим благополучием населения, но предложения не брались во внимание на официальном уровне», - подчеркивает Виталина Устенко.

Как справиться со страхом перед завтрашним днем?

Для начала, по словам экспертов, разделять реальный страх и тревогу перед неопределенностью будущего. Ирина Басиста объясняет разницу простыми словами: «Когда иду и резко сигналит машина, пугаюсь - это реальная эмоция страха. Но когда боимся того, что может гипотетически произойти - страх не реальный. Генерируем его, чтобы обезопасить себя. Мол, будет страшно, смогу подготовиться. Но это неправда, мы не можем управлять будущем».

По ее словам, чтобы справляться с тревогой из-за будущего, нужно возвращать себя «в здесь и сейчас». Практиковать осознанность, быть в контакте с собой, другими людьми и миром.

По мнению психолога, психотерапевта Марины Ребрик, находиться в моменте «здесь и сейчас» помогают медитации, упражнения на концентрацию и осознанность, дыхательные техники. Также для снижения тревожности важно не игнорировать базовые потребности организма - здоровый сон, регулярное питание, физическая нагрузка 2-3 раза в неделю, информационный детокс, выходные и отпуски.

«Страх перед завтрашним днем - понятие размытое. Кто-то боится нищеты, а кто-то боится болезней, кто-то - сойти сума. Попробуйте записать свои страхи и оценить, они в зоне вашего частичного контроля или нет. Если в зоне – пропишите возможные выходы. Боитесь нищеты? – Пересмотрите финансовые установки, начните откладывать деньги и формировать финансовую подушку», - советует психолог.

А чтобы все это воплощать в жизнь, важно иметь поддерживающее окружение. Простыми словами: окружайте себя людьми, которые не будут обесценивать или усиливать ваши страхи перед завтрашним днем.

Ирина Петренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter