Правительство решило не ужесточать карантинные ограничения во время празднования Пасхи.

В Киевской школе экономики определили три сценария развития коронавируса в Украине после Пасхи.

Читайте такжеCOVID-19: Украина может стать первой в Европе по смертностиОб этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко.

Он не исключает влияния праздников на темы распространения коронавируса в стране.

"Первый (сценарий) - падение будет продолжаться без всякого влияния. Второй – падение немного замедлится ненадолго, а потом снова вернется к прежним темпам снижения заболеваемости. Третий – все переломится и пойдет рост", – сказал он.

Пасха в условиях карантина

Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.

Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.

Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.

Храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.

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Автор: Яна Ставская