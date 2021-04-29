В Киевской школе экономики определили три сценария развития коронавируса в Украине после Пасхи.
Читайте такжеCOVID-19: Украина может стать первой в Европе по смертностиОб этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко.
Он не исключает влияния праздников на темы распространения коронавируса в стране.
"Первый (сценарий) - падение будет продолжаться без всякого влияния. Второй – падение немного замедлится ненадолго, а потом снова вернется к прежним темпам снижения заболеваемости. Третий – все переломится и пойдет рост", – сказал он.
Пасха в условиях карантина
- Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.
- Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.
- Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.
- Храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram