Праздники могут повлиять на темпы распространения коронавируса в Украине / REUTERS

В Киевской школе экономики определили три сценария развития коронавируса в Украине после Пасхи.

Читайте такжеCOVID-19: Украина может стать первой в Европе по смертностиОб этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко.

Он не исключает влияния праздников на темы распространения коронавируса в стране.

"Первый (сценарий) - падение будет продолжаться без всякого влияния. Второй – падение немного замедлится ненадолго, а потом снова вернется к прежним темпам снижения заболеваемости. Третий – все переломится и пойдет рост", – сказал он.

Пасха в условиях карантина

  • Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.
  • Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.
  • Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.
  • Храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.

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Автор: Яна Ставская