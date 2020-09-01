Комиссия Минюста подтвердила соблюдение процедур в экспертизах по делу Шеремета, заявили в ведомстве.

Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Министерстве юстиции Украины признала, что эксперты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не вышли за пределы компетенции и предоставили объективный письменный вывод.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины

"Согласно заключению Комиссии, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованный и объективный письменный вывод. Стоит отметить, что Комиссия оценивала не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что с жалобой на работу экспертов в Минюст обратилась защита подозреваемой по делу Юлии Кузьменко.

"Они инициировали разбирательство по дисциплинарной ответственности судебных экспертов, которые проводили экспертизу в уголовных производствах, связанных со смертью Шеремета", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело об убийстве Шеремета судом присяжных в открытом судебном заседании на 4 сентября.

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Автор: УНИАН