Егор Гордеев: Ведущий утреннего шоу должен любить жизнь

Телеведущий Егор Гордеев в интервью УНИАН рассказал, как из телеведущего перепрофилировался в продюсеры, почему шоу "Твій день" решило подарить зрителям машину, удается ли ему путешествовать в период пандемии и о важности вакцинации.

Егор, вы - ведущий проекта "Сніданок з 1+1", который выходит в эфир в шесть тридцать утра. Во сколько вы просыпаетесь? Сложно ли вообще вставать так рано?

Я просыпаюсь, как правило, в пять утра. Неле Шовкопляс и Люде Барбир в этом плане еще сложнее – из-за грима и укладки у них подъем в четыре. К такому режиму сложно привыкнуть, но можно себя дисциплинировать.

Дайте пару советов как правильно проснуться утром, чтобы чувствовать себя бодро?

Например, стараться ложиться спать раньше. Я выработал для себя несколько правил. Меня по утрам спасают контрастный душ и кофе. То есть, обязательно просыпаюсь чуть раньше, чтобы успеть принять контрастный душ. Первую чашку эспрессо пью до душа, а вторую - после. И с добрыми мыслями, настроем, иду выгуливать своего лабрадора Джуманджи.

Расскажите, что особенного должен знать и уметь ведущий утреннего шоу?

Продюсер "Сніданок з 1+1" Юлия Жмакина часто шутит, что ведущий утренних шоу способен вести передачу любого формата. Если взглянуть на нашу работу со стороны, можно понять, что мы привыкли к активному ритму жизни. Я думаю, что это организация человека: внутренняя, энергетическая, душевная, эмпатичная, интеллектуальная.

Ведущий утреннего шоу должен любить жизнь, интересоваться всем и всеми. Он заряжается от разных историй. Вам может показаться, что всем интересоваться невозможно, но в любой теме есть вещь, за которую ты хватаешься, и, как на огонек, идешь.

То же самое я говорю и ведущим дневного шоу "Твій день" – Владу Яме, Руслане Пысанке, Ирине Ванниковой, Владимиру Рабчуну, Стасе Ровинской, Тимуру Мирошниченко. Огонек, который ведет ведущего, особо важен в коммуникации со зрителем.

Раз уж вы сами начали эту тему… В этом году к вашему основному роду деятельности – ведущего, добавилась еще роль продюсера дневного шоу "Твій день". Сложно совмещать работу ведущего и продюсера?

Это очень "западная история", когда ведущий переходит в ранг продюсера. Он хорошо знает, как все устроено, психофизические состояния ведущих. А я - "играющий тренер" в данном случае, потому что параллельно тоже в эфире.

Если скажу, что несложно, то слукавлю. Конечно, сложно – как физически, так и психологически.

Физически сложно, потому что рабочий день начинается в пять утра и часто заканчивается поздней ночью. А психологически сложно, потому что ты сам "на острие" утром. Потом эфир заканчивается, но ты на этом острие держишь других ведущих. Сыпется огромное количество задач, нужно тратить энергию не только на текущие задачи, а и на новые идеи. Ведь проект должен развиваться и удивлять.

Мы запустились в конце мая. Все лето и начало сентября у нас ушли на то, чтобы ведущие и команда адаптировались к обстановке, им стало комфортно. Было сложно, кстати, найти сотрудников, которые имеют экспертизу в жанре инфотейнмент. Это не редкость для США или Европы, но для Украины - это редкий жанр. Мы параллельно передавали свою экспертизу, обучали, вдохновляли людей. В ручном режиме собирали психофизические, профессиональные данные редакции и ведущих. И пытались не сойти с ума в этом всем (смеется).

Это было нелегкое, но очень интересное время. Лето 2021 года я запомню на всю жизнь.

"Твій день" - это относительно новый проект, но он занимает слишком много времени в эфирной сетке, и каждый день поднимаются абсолютно разные темы. Как вам удается так "фонтанировать" идеями?

У нас новый сезон каждый день. Мы строим эфир, исходя из историй, которые к нам приходят. Например, к нам обратился первый в Украине папа в декрете. Мы вдохновились его историей и сделали целый мини-сериал. Или мы узнали про семью, которая путешествует с небольшим бюджетом на маленькой машинке и с палаткой. С ними тоже мы сделали "сериал".

В сентябре у нас была необычная коллаборация искусства, моды и телевидения. Мы с ведущими – Людмилой Барбир, Ириной Ванниковой, Владом Ямой, Русланой Пысанкой, Тимуром Мирошниченко, Вовой Рабчуном – вышли на главный подиум страны Ukrainian Fashion Week в комбинезонах с картинами украинских художников от бренда Overall.

А несколько недель назад "Твій день" с благотворительным фондом "Крона" и компанией-партнером "Niko Megapolis" запустили благотворительное дело "Твоя мрія". Главный подарок – итальянская красная машинка со стеклянной крышей. Такого на украинском ТВ еще не было!

Шанс получить авто есть у того, кто сделает благотворительный взнос (от 200 гривен и больше) на сайте. Все средства будут потрачены на приобретение необходимого медицинского оборудования для мам и новорожденных в институте им. Амосова.

"Твоя мрія" – это не только про красную машинку или про помощь. Это история про возможность прикоснуться к мечте. Мы безумно гордимся этой историей и рады, что новый сезон начался именно с этого.

А почему именно красная машинка - главный сюрприз?

Мы стараемся придумывать что-то особенное, удивлять зрителей. Для этого мы серьезно изучаем аудиторию, общаемся с ней через социальные сети. Часто слышим, что людям хоть и живется сложно, но они все мечтают. И мечтают об очень простых вещах - чтобы все были здоровы и живы.

При этом у зрителей также есть одна необычная мечта – небольшая красная машинка (улыбается). Она для них словно маленький тайничок. Это сокровенная мечта, которая доступна, но ее можно сделать еще доступнее. Именно поэтому мы придумали такую интересную историю.

Благотворительной активности такого рода на телевидении еще не было. Сложно быть "первопроходцами"?

Конечно, были свои сложности, но все проходит отлично! Яркая, новенькая машинка – со страховкой, гарантией, документами, а также большим бантом сейчас красуется во дворе канала 1+1 и ждет своего владельца.

Эта история вызвала нереальный ажиотаж у наших зрителей! Три раза сайт "падал" от количества украинцев, которые хотят сделать свой взнос. За первые шесть дней старта проекта сбор преодолел цифру в один миллион гривен, и взносы продолжают поступать. Мы уверенно движемся к отметке два миллиона и больше.

На 1 миллион 25 тысяч гривен мы уже закупили и передали Институту Амосова два немецких реанимационных бокса для новорожденных Lifetherm. Одна система стоит 490 тысяч гривен, так что на две пойдет 980 тысяч гривен, и 45 тысяч гривен - на медицинские тумбы.

Нами пройден достаточно большой путь. И я думаю, что многие будут по нему идти. Но мне не обидно, пусть повторяют. Пусть таких историй будет больше. Пусть украинцы мечтают! А мы будем придумывать новые возможности, как исполнить их мечты.

Весной вы получили награду VIVA! Awards за шоу "Твій день", трансформацию на карантине и в новом мире. Насколько сложным был путь? Что нового для себя открыли?

Для кого-то карантин – депрессивное время, но не для нашей команды. С начала пандемии я прошел большую медиатрансформацию, ведь из телеведущего стал продюсером. Эта награда стала неким авансом, ведь тогда, когда я получал ее, шоу только начинали запускать. Все страхи, нюансы, становления и ляпы были впереди. Мы даже приблизительно не понимали, с чем сталкиваемся.

Это было как раз начало лета и первая вечеринка после локдауна. Меня пришла поддержать моя телесемья. Когда я получил эту награду, то подумал, что все самое сложное прошло, и теперь будет, как по накатанной. А накатанной не произошло. И тем интереснее! Этот опыт я пронесу всю жизнь и буду его развивать. Благодаря этому опыту я стал лучше разбираться в людях, начал больше прислушиваться к себе. Это очень помогло улучшить навыки работы в команде, я научился жертвовать чем-то ради общего успеха.

В профессии вы добились невероятных успехов, а как на счет личной жизни? Давайте приоткроем немного завесу того, что происходит у вас вне кадра. Чем любите заниматься в свободное время?

Сплю, читаю книги, планирую путешествия, воспитываю лабрадора Джуманджи и кота Платона. У меня сейчас понемногу появляется свободное время, и я поймал себя на мысли, что давно просто так не гулял по любимому Киеву. Когда ты просто идешь, куда ноги ведут. Смотришь по сторонам. Остановился, выпил кофе. Пошуршал листьями, пошел дальше. Перешел дорогу, улыбнулся прохожему. Спустился в метро…

Вот таких простых вещей у меня очень давно не было. И когда я это сделал буквально неделю назад, то почувствовал себя абсолютно счастливым человеком. Людям для счастья очень мало надо.

Еще спасает прогулка с собакой. Когда нет сил, но, вот он, сидит перед тобой, смотрит жалобным взглядом, то не остается ничего, как выйти на прогулку. Неважно, какая погода на улице, неважно, сколько часов ты работал. Это как занятия в спортзале. Главное – сделать этот рывок и начать.

Кстати, в этом году вы озвучили репортера Марти в мультфильме "Щенячий патруль". Что объединяет вас с ним, а в чем вы отличаетесь?

Марти – пронырливый, находчивый и немного безумный журналист. Это объединяет нас с ним. Мы оба готовы на все, чтобы докопаться до истины. Он также немного надменный, но в противовес этому – очень добрый. Надменность, кстати, — болезнь многих журналистов. Мы за шаг до "пафоса". Этот чувак – крутая прививка для журналистов. Мы не должны быть далеки от зрителей, становиться высокомерными! Нужно быть в курсе событий и погружаться в них с головой. Надо иметь жажду к новостям. Такая жажда 100% есть у моего персонажа Марти и у меня.

Кстати, в оригинале мультика Марти озвучил американский комик, лауреат премии Эмми – Джимми Киммел. Он невероятно круто пародирует, умело объединяет образы. И делает это очень эмпатично. Он меня вдохновил!

Судя по вашим социальным сетям, вы очень любите путешествовать. Где хотели бы оказаться прямо сейчас?

Я бы хотел оказаться на восточном побережье Атлантики. Там будоражит все: воздух, волны, стихия, пейзажи. Пейзажи – отдельная история. Они аскетичны, но в то же время очень добрые и душевные. Часто, закрывая глаза, я представляю, как оказываюсь где-нибудь в Португалии. И сразу вспоминаю о своем хобби – яхтинге, и детской мечте – быть капитаном яхты. Верю, что она скоро осуществится.

Лучше дома или в "гостях"?

Что-то лучше дома, что-то - в гостях. Если твой дом здесь, если ты здесь родился, то каким бы он не был, это все равно твой дом. В Украине есть единственный минус – у нее нет океана, а все остальное в Украине есть. Поэтому хочется больше путешествовать в Украине.

Вы - завидный холостяк. Как представляете себе женщину, которая смогла бы составить вам компанию в путешествиях?

Считаю, что это безумие – сидеть и представлять, какой ты видишь свою любимую, фантазировать себе какой-то образ. Между людьми должна произойти химия! Иногда ты можешь это объяснить, иногда - нет.

Еще одна важная тема, которая сейчас беспокоит многих украинцев - вакцинация от COVID-19. Кажется, еще летом вы сделали прививку. Почему это важно?

Я не понимаю, почему это может быть не важно. Несмотря на то, что я несколько раз сталкивался с обманом в больницах, не вижу повода не доверять врачам. Я - журналист, работаю с фактами, и каждый день вижу статистику заболеваемости, и, к сожалению, смертности. Вакцинация – цивилизованный выбор цивилизованного человека. Я хочу жить в открытом обществе, хочу свободно путешествовать.

У нас на 1+1 media стартовала социальная кампания "Вакцинуйся. Разом ми сильніші" и я поддержал ее, снялся в ролике. Наше здоровье – в наших руках. Вакцинироваться важно для получения коллективного иммунитета.

Я переболел ковидом весной. Благо, обошлось без реанимации. Но то, что тогда происходило с моим организмом… Никогда я не испытывал такого – чувствовал каждый орган, как будто у меня почки меняются с легкими местами. Больше так не хочу.

Автор: Диана Могилевич

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