В МИД рассказали, кто не сможет получать двойное гражданство

Глава МИД подчеркнул, что двойное гражданство не допустимо для госслужащих и представителей власти.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал введение двойного гражданства в Украине. Однако это должно не касаться граждан, у которых вместе с украинским есть паспорт РФ.

Об этом заявил Дмитрий Кулеба в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

"Что касается двойного гражданства, этот вопрос вызывает дискуссии. Есть разные люди, которые поддерживают эту идею, которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с 90-х годов, когда принималась Конституция и внедрялось правило о едином гражданстве, ситуация коренным образом изменилась. Давайте смотреть правде в глаза. Миллионы украинцев за это время по разным причинам уехали за границу. В то же время, они хотят оставаться гражданами Украины. Миллионы из них помогали Украине в самые тяжелые минуты. Я был послом в Страсбурге, во Франции и работал с украинцами, которые уже перешли во французское гражданство, потому что не могут иметь два паспорта, но передавали деньги, были волонтерами и поддерживали Украину. Почему мы лишаем этих людей возможности быть нашими гражданами?", - сказал Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что двойное гражданство не допустимо для госслужащих и представителей власти. Также не говорится о разрешении получать паспорта РФ.

"В то же время, я полностью поддерживаю то, что, во-первых, два паспорта недопустимые для госслужащих, для представителей власти. И во-вторых, безусловно, никакого двойного гражданства с государством-агрессором. И можно установить дополнительные критерии для того, чтобы это отсеять", - прокомментировал министр.

Вместе с тем, Кулеба уточнил, что его задача как министра иностранных дел, найти альтернативное решение этой проблеме, чтобы представители украинской диаспоры за границей чувствовали себя комфортно.

"Я хочу подчеркнуть: я не представляю здесь позицию государства, комментируя это. Я как министр иностранных дел, как человек, который видит эту проблему, хочу подчеркнуть, что мы в Украине должны найти сбалансированное решение для этого, чтобы в украинцев, которые рассыпаны сейчас по всему миру, была возможность не разрывать связь с родиной", - сказал Дмитрий Кулеба.

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