Он будет находиться под стражей до 30 декабря без права внесения залога.

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 51-летнему водителю маршрутного автобуса «Эталон», который спровоцировал ДТП с двумя погибшими.

Читайте такжеВ Харькове во время суда всплыли неожиданные детали о водителе-иностранце, устроившем кровавое ДТП (видео)Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

«Сегодня в Херсонском городском суде водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 30 декабря без права внесения залога», - говорится сообщении.

Смертельная авария в Херсонской области: подробности

Утром 9 ноября в с. Садовое Белозерского района Херсонской области перевернулся рейсовый автобус.

В результате аварии погибли две женщины в возрасте 42 и 54 лет. Около 30 пассажиров обратились в больницу.

Задержанному водителю автобуса сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

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Автор: Светлана Макринская