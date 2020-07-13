Убийцы на дороге. Можно ли уменьшить количество нетрезвых водителей

12 июля на Столичном шоссе под Киевом водитель автомобиля Mercedes на полосе встречного движения врезался в автомобиль Hyundai.

«Столкнулись два автомобиля, один выбросило на обочину, в забор. Вся дорога усыпана обломками. Пострадавших извлекали спасатели ДСНС, свидетели выносили на руках», - написали о происшествии dtp.kiev.ua.

Удар был такой силы, что водитель Hyundai, его жена и восьмилетняя дочь погибли на месте. Двоих мальчиков – десяти и двенадцати лет – госпитализировали в критическом состоянии. Позже стало известно, что младший мальчик скончался. За жизнь второго ребенка врачи продолжают бороться.

ВИДЕО столкновения:

39-летний водитель автомобиля Mercedes Антон Желепа (по другой версии – Желеп) был задержан и госпитализирован. Содержание алкоголя в его крови составило 1,32 промилле (допустимая норма – 0,2 промилле). По информации издания Киев Оперативный, автомобиль Mercedes, на котором было совершено ДТП, не принадлежит Антону Желепе и якобы через 20 минут после аварии был подан в розыск из-за якобы угона.

13 июля виновнику ДТП сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. В столичной прокуратуре отмечают, что санкция этой статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

К сожалению, это не первое ДТП, совершенное этим водителем. В 2010 году он также нарушил правила дорожного движения, в результате чего погибла женщина. Суд в Киевской области приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы. И лишил водительских прав на 3 года.

В социальных сетях уже вторые сутки бурно обсуждают происшествие. Тем для дискуссии – море. Но чаще всего можно встретить три.

Комфорт и безопасность – ответственность каждого

Первая – если бы люди в Hyundai были пристегнуты (а на противоположную мысль наводит то, что, по информации от очевидцев, пассажирка «улетела» с переднего сидения автомобиля назад, а восьмилетняя девочка оказалась в багажнике), то могли бы выжить. Однако по словам эксперта по безопасности дорожного движения Александра Зерщикова, водитель и пассажиры могут остаться в живых, только в случае, если не нарушили никаких правил: «Я имею в виду, если водитель пристегнулся, правильно все настроил (сиденья, руль, ремни безопасности), пассажир все правильно сделал, обеспечили детское кресло ребенку - они останутся живыми, даже если кто-то нарушает, вылетает пьяный на встречную полосу и бьет их «в лоб»». Но и это действует только в населенном пункте при условии, что авто двигалось со скоростью 50 км/ч.

В свою очередь, адвокат Вадим Володарский отмечает, что, вероятнее всего, в случае именно этого ДТП, при таких обстоятельствах, и при такой деформации конструкции автомобиля, говорить о ремнях и детских креслах бессмысленно. «Это ничему не помогло бы. Травмы получены не только и не столько от резкого замедления (от чего, теоретически, предохраняют ремни и подушки безопасности), а от непосредственного контакта с деформированными конструкциями автомобиля. Никакие ремни в такой ситуации просто не спасут...», - считает он.

Уголовная ответственность вместо административной

Вторая тема горячих споров в контексте этого ужасного ДТП – отсутствие реальной ответственности (читай – уголовной) за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Адвокат Владислав Власюк отмечает, что на эту ситуацию норма об уголовной ответственности никоим образом не повлияла бы. «Напомню, что 1 июля ответственность за нетрезвое вождение должна была перейти в Уголовный кодекс. Но перешла или нет, точно никто не может сказать. Законопроект, которым отменялось введение ст. 286-1 об уголовных проступках за вождение в нетрезвом виде, в Верховной Раде 17 июня был проголосован и принят, но президент его не подписал.Соответственно, с 1 июля эта статья все-таки появилась в Уголовном кодексе. Однако полиция продолжает работать по ст. 130 Административного кодекса», - отметил он.

По мнению юриста, конечно, все согласны с тем, что ответственность и наказание для водителя, который управляет автомобилем в нетрезвом состоянии, должны быть гораздо жестче. «Но сама по себе норма об уголовной ответственности – лишь один из элементов общей картины. Другой вопрос - количество случаев привлечения, процедура, судебные решения», - говорит Власюк.

С ним согласен адвокат и эксперт гражданской платформы LEAD office Тарас Гук: «По сути, уголовную ответственность так и не отменили. Но вопрос в том, что это длительный процесс. И введение уголовной ответственности за просто управление в состоянии опьянения, которое не повлекло никаких последствий, должно иметь определенный эффект. В наших реалиях, учитывая, что административная ответственность никак не влияет на снижение количества нетрезвых водителей на дорогах, уголовная ответственность, потенциально, могла бы иметь эффект. Но мы не можем это экстраполировать именно на эту ситуацию. Ведь этот водитель уже был привлечен к уголовной ответственности, по сути, за то же деяние - он убил человека на дороге. Поэтому можно говорить о том, что даже если у нас есть уголовная ответственность, она действует не как должна».

Просто ужесточение наказания за вождение в состоянии опьянения, перевод его из административной плоскости в уголовную, не спасет ситуацию, считает Александр Зерщиков. «Можно пересажать всю страну, но это не поможет. Потому что люди должны видеть, что закон работает для всех одинаково. Полиция должна осуществлять превентивные меры, в том плане, что день или неделю она останавливает всех водителей и всех тестирует на алкоголь. Но всех — это и депутаты, и судьи, и прокуроры, и мэры, и водители мэров. Если кого-то привлекли к ответственности, то этот человек больше не ездит, потому что год находится без водительских прав. Закон должен быть один для всех. Штрафы 10 тысяч гривен или 40 тысяч (за второй раз) — это достаточные штрафы сегодня в Украине. Но они должны действовать для всех», - убежден эксперт.

Факторы безопасности - инфраструктура, нулевая толерантность к взяткам и доверие к полиции

Третья тема, которую общество обсуждало в контексте этого ДТП – снижение количества аварий на этом участке дороги. Владислав Власюк напоминает, что камера автофиксации на Старообуховской трассе, где и произошло ДТП, всего одна – ближе к Киеву. И только в этом месте водители, зачастую, притормаживают. Поэтому «самое простое и оперативное решение — это добавить несколько камер автофиксации именно на эту трассу», а также более частая и интенсивная отработка случаев нетрезвого вождения.

Адвокат Вадим Володарский считает, что в этом ДТП и в подобных сама по себе скорость не является определяющей. «Необходимо, чтобы выезд на встречную полосу был невозможен технически. Поэтому дорогу нужно расширить и сделать отбойник между встречными потоками. С другой стороны, должны быть нормальные возможности для опережения», - говорит он.

Об инфраструктурных решениях говорит и Тарас Гук. И напоминает, что еще в 2017 году правительством была принята Стратегия уменьшения аварийности, которая предусматривала, что за пять лет удастся уменьшить вдвое аварийность и смертность. «Уже прошло фактически четыре года - статистика только выросла», - констатирует он.

По мнению эксперта, нужны эффективные меры для выявления нетрезвых водителей – «слепые» проверки, рейды, открытые проверки и так далее. Однако все это может сработать только в случае доверия общества к полиции. «Если доверия нет, то любые дополнительные полномочия полиции будут восприниматься негативно», - подчеркивает он.

Эксперт по безопасности дорожного движения Александр Зерщиков предлагает взглянуть на ситуацию еще шире: «Да, важна и дорожная инфраструктура, и превентивные меры, но сегодня в Украине вообще отсутствует система безопасности дорожного движения.Напомню, что 80% людей платит за сдачу экзамена на водительские права. Нам же нужен жесткий экзамен на получение водительского удостоверения, чтобы сдать экзамен за взятку было невозможно. Чтобы человек боялся его потерять и ценил свое право управлять автомобилем».

…13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. Но даже если парламентарии проголосуют за документ в целом и он вступит в силу, это совсем не означает, что на украинских дорогах станет безопаснее.

Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская