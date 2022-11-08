Parimatch передал украинским защитникам 11 дронов и дельтаплан, а также 17 автомобилей, 172 единицы зимней резины и 4 комплекта бронированной резины.

Девятый месяц подряд Parimatch работает в формате технологического усиления украинской армии, поддерживая ВСУ в борьбе за украинскую независимость.

Компания продолжает покупать и отправлять на передовую линию фронта оборудование, автомобили и медицинские средства, сообщает издание "Факты и комментарии".

Отталкиваясь от потребностей конкретных подразделений, Parimatch передал украинским защитникам 11 дронов и дельтаплан, а также 17 автомобилей, 172 единицы зимней резины и 4 комплекта бронированной резины. Кроме того, компания помогла с комплектующими для утепления бойцов и медицинским оборудованием для оперативной помощи на передовой.

"Ежедневно наши люди и наши города подвергаются атакам со стороны российской армии. И каждый удар по объектам инфраструктуры, жилым домам или детским площадкам вызывает единственную возможную ответную реакцию. Еще больше сплоченности общества и еще более технологическую поддержку ВСУ. Мы отправляем на передовую дополнительное количество современного и нужного нашим защитникам оборудования, которое будет приближать нашу победу", — говорит CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения бренд Parimatch оказал помощь Украине более чем на 280 млн гривен, основная часть — помощь ВСУ. В частности, компания на постоянной основе обеспечивает армию средствами индивидуальной защиты, военным оборудованием, а с наступлением холодов — теплой одеждой и соответствующей обувью.