Сервис быстрой доставки цветов UFL уже 18 лет радует букетами людей по всему миру. Конечно же, за это время у бренда появились поклонники, готовые доверить свадебный декор только любимой компании.

В 2021 году флористы UFL сделали несколько тематических оформлений, полностью погрузившись в love story молодоженов. Каждый элемент декора, от букетика невесты до цветочной арки, создавались с учетом общей концепции свадьбы. В таких работах флористы могут раскрыть свои таланты на полную, а главное – получают настоящее удовольствие от работы.

Но нужно ли ждать такого события, как свадьба, чтобы порадовать любимого человека красивым букетом? Конечно же, нет! Тем более, что заказать букет в Киеве можно буквально в несколько кликов. Сами посудите, как это просто:

оформить заказ можно в любое время дня и ночи – операторы работают в режиме 24/7. Звонить не обязательно – заказы принимают в Instagram, Facebook, Viber или WhatsApp;

перед отправкой букета клиент получает его фотографию. Вы убедитесь, что дорогому вам человеку отправляют безупречную композицию;

не стоит переживать за сохранность букета в дороге, ведь доставкой занимаются профессиональные курьеры на фирменном автомобиле салона. Сотрудники работают в масках и используют антисептик;

при желании к букету можно купить и другие подарки: конфеты, корзины с фруктами, мягкие игрушки;

география доставки не ограничивается Киевом и даже Украиной. Компания доставляет букеты в более чем 150 странах;

оплата осуществляется удобным для клиента способом. Например, через сервис PayPal или банковский перевод.

Людей, которые предпочитают онлайн-шоппинг, флористы UFL приглашают в бутики на Подоле и Минском массиве. Здесь гости могут лично убедиться в свежести и качестве цветка. На витринах представлены сорта от лучших производителей из Голландии, Кении, Израиля, Украины и других стран. Свежие цветы поставляют в бутики ежедневно. Поэтому между срезом розы и моментом, когда ваш близкий поставит её в вазу пройдет меньше суток. А значит, букет будет радовать свежестью и красотой до 14 дней.

В ассортименте UFL найдутся как традиционные сезонные, так и экзотические сорта. Последние можно заказать индивидуально, чтобы сделать сюрприз любимому человеку. Что может быть романтичнее, чем преподнести букет из цветов, которые понравились любимой женщине на отдыхе? Или создать композицию по вашему особенному эскизу, который в точности повторят опытные флористы?

Кажется, что такой сервис должен стоить очень дорого. Но цена доставки стартует всего лишь от 300 грн. При этом букеты от 500 грн доставляются совершенно бесплатно буквально за несколько часов. Не удивительно, что в 2020 году флористы UFL выполнили около 500 000 заказов. А значит, как минимум миллион человек в мире стали счастливее!

Подробнее о сервисе UFL можно узнать в этом видео:

Автор: Григорий Бондарь