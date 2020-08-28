Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в понедельник, 31 августа, представит новые реальные доказательства по делу Виталия Маркива, полученные Нацполицией во время расследования обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли 24 мая 2014 года во время боевых действий в Славянске.
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Как сообщила пресс-служба МВД, об этом Аваков сообщил во время сегодняшнего видеоразговора с Маркивым, который находится в тюрьме строгого режима "Опера" под Миланом.
"Виталий, мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности во время брифинга в понедельник. Мы не остановимся, мы будем бороться до конца, мы уверены в нашей победе", - заявил министр.
Он отметил, что результаты следственных действий, в частности заключения проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Маркива, и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.
Со своей стороны, Маркив отметил, что он понимает, что дело абсолютно политизировано.
"Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело", - сказал он.
Также в МВД напомнили, что в мае этого года группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственные эксперименты по обстоятельствам гибели итальянского фоторепортера и российского переводчика. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.
Дело Маркива: приговор суда и реакция Украины
- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.
- По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.
- 12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также украинца обязали выплатить компенсацию семье погибшего.
- 20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.
- 3 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда в Италии в отношении Маркива и его скорейшее возвращение на Родину.
- В жалобе на приговор украинскому нацгвардейцу, рассмотрение которой начнется 29 сентября, сторона защиты просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.
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