Во время видеоразговора с главой МИД нацгвардеец Маркив, обвиняемый судом Италии в убийстве итальянского фоторепортера и российского переводчика, подчеркнул, что судят не его, а Украину, чтобы лоббировать российские интересы и снять санкции.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в понедельник, 31 августа, представит новые реальные доказательства по делу Виталия Маркива, полученные Нацполицией во время расследования обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли 24 мая 2014 года во время боевых действий в Славянске.

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Как сообщила пресс-служба МВД, об этом Аваков сообщил во время сегодняшнего видеоразговора с Маркивым, который находится в тюрьме строгого режима "Опера" под Миланом.

"Виталий, мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности во время брифинга в понедельник. Мы не остановимся, мы будем бороться до конца, мы уверены в нашей победе", - заявил министр.

Он отметил, что результаты следственных действий, в частности заключения проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Маркива, и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.

Со своей стороны, Маркив отметил, что он понимает, что дело абсолютно политизировано.

"Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело", - сказал он.

Также в МВД напомнили, что в мае этого года группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственные эксперименты по обстоятельствам гибели итальянского фоторепортера и российского переводчика. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

Дело Маркива: приговор суда и реакция Украины

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также украинца обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

3 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда в Италии в отношении Маркива и его скорейшее возвращение на Родину.

В жалобе на приговор украинскому нацгвардейцу, рассмотрение которой начнется 29 сентября, сторона защиты просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

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Автор: Юлия Петриченко