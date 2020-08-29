На государственном уровне День памяти погибших защитников Украины будет отмечаться во второй раз.

Сегодня, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

День памяти защитников Украины: история

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День защитников Украины, погибших в борьбе за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность, на официальном уровне будет отмечаться лишь во второй раз. Так, в 2019 году соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Датой чествования памяти защитников Украины было выбрано 29 августа, поскольку именно в этот день в 2014 году в Иловайском котле погибло наибольшее количество бойцов за все время войны на Донбассе.

Символ Дня памяти погибших защитников Украины

Официальным символом Дня памяти погибших защитников Украины является оранжевый подсолнух. Он является олицетворением скорби по погибшим на Донбассе украинским воинам. В это время, как известно, поспевают подсолнухи, однако собирать их в августе 2014 года было сложно, ведь в этих подсолнухах, в частности, продолжались бои и оставались погибшие украинские защитники.

День памяти защитников Украины 2020: как будем отмечать

В этот день на всей территории государства запланировано проведение ряда памятных и национально-патриотических мероприятий с целью чествования погибших защитников Украины, положивших свои жизни в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

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Так, в память о павших украинских воинах будет приспущен Государственный флаг Украины и объявлена общенациональная минута молчания. Конечно же, состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений защитников Украины.

Также в этом году планируется установление уменьшенных копий государственного флага на всех могилах защитников Украины, проведение Всеукраинской акции памяти "Сонях", велопробега ветеранов войны по маршруту Ужгород – Мариуполь и ряд других мероприятий.

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Автор: Алина Вишневская