Зеленский в годовщину начала Второй мировой заявил об обязанности достичь мира в Украине

Украина потеряла во Второй мировой около 10 миллионов человеческих жизней, напомнил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны заявил об обязанности превратить Украину в мирную и счастливую страну для каждого украинца.

Соответствующее обращение он обнародовал в Facebook.

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«В сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией. А 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад, в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев», - заявил президент.

По словам главы государства, сегодня, в День скорби и чествования памяти жертв войны, страна вспоминает всех украинцев, которые пострадали от крупнейшей катастрофы ХХ века.

«Украина потеряла во Второй мировой около 10 миллионов человеческих жизней. Из-за войны не родились почти 13 миллионов детей. Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией», - добавил Зеленский.

«К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, была ли она «своей» или «чужой». Думаю, нам не о чем спорить. Та война так или иначе задела каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт вдохновляющего подвига. Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, – военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что «наш долг – превратить ее в мирную и счастливую страну для каждого украинца».

*** В Украине 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны. Отмечается ежегодно в день начала немецко-советской войны, которая унесла жизнь каждого пятого украинца. Установлен указом президента Украины от 17 ноября 2000 г. № 1245/2000.

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