Адвокаты считают, что их подзащитному слишком опасно оставаться в одесском изоляторе.

Защитники активиста Сергея Стерненко требуют перевезти его из Одесского следственного изолятора в Киевское СИЗО из соображений безопасности.

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Об этом сообщается на Facebook-странице юридической компании, адвокаты которой осуществляют защиту активиста.

"Адвокаты нашей компании подали заявление о применении мер безопасности в отношении Стерненко. Как неоднократно отмечалось, за нападением на активиста стояли представители правоохранительных органов Одессы. Поэтому пребывание Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью. В связи с этим наш адвокат Маси Найем подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Чишкалы Сергея Николаевича. Мы просим перевести Стерненко в Киев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что такое право предусмотрено приказом Министерства юстиции от 25 апреля 2017 № 1408/5 "Об утверждении порядка осуществления мер по обеспечению безопасности лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах".

На рассмотрение заявления закон отводит 3 дня.

"Мы надеемся на объективное решение со стороны главы Одесского СИЗО в кратчайшие сроки", - подчеркнули адвокаты.

Кроме того, защитники Стерненко утверждают, что аналогичные заявления направят народные депутаты Украины Соломия Боровская, Гео Лерос, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Наталуха, Виктория Сюмар и Егор Чернев.

Приговор Стерненко

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и второго обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Мера пресечения не подлежит изменению, поэтому обвиняемые пробудут в СИЗО до завершения рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Дымчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

На сегодняшний вечер в более 20 городах Украины заявлены акции протеста из-за приговора Стерненко. За рубежом акции анонсированы в Варшаве, Кракове (Польша), Чикаго (США), городе Малага (Испания).

За что осудили Стерненко

В 2015 году в Одессе дома в Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводили на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог. Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: Дмитрий Хилюк