Прокурор просит выбрать Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Приморский районный суд Одессы на 1 сентября отложил заседание по делу активиста Сергея Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и ношении холодного оружия.

Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале.

"Заседание отложили на завтра на 10:00. Прокурор настаивает на СИЗО для меня", - написал он.

Дело против Стерненко: подробности

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Активист связывает их со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

Открыто производство, в которых Стерненко выступает как потерпевший.

Также СБУ открыла дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападавшего Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

6 августа суд изменил мера пресечения Стерненко с круглосуточного на ночной домашний арест. Мера пресечения действует до 21 сентября.

13 августа Стерненку вручили обвинительный акт. Дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу.

25 августа, активист сообщил, что Верховный суд не удовлетворил ходатайство, в котором он просил перенести судебное разбирательство дела из Одессы в Киев.

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Автор: Антонина Доломанжи