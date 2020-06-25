Дело Стерненко: СБУ завершила расследование против активиста и открыла доступ к материалам

Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты.

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу активиста Сергея Стерненко. Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты.

Об этом в Telegram сообщил Стерненко со ссылкой на документ СБУ.

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Согласно документу, СБУ завершила досудебное расследование по делу о нарушениях предусмотренных ч.1 ст. 115, ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины в четверг, 25 июня.

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование… завершено", - написал Стерненко.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2018 году на активиста Стерненко совершили три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

Во время одного из них, нападающий - Иван Кузнецов, получил смертельное ранение в сердце. 11 июня правоохранители сообщили Стерненко подозрение в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненком своего нападающего Кузнецова. 15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников Стерненко на выбранный ему меру пресечения назначено на 26 июня. Поздно вечером 19 июня к Стерненко приехали полицейские из Одессы, чтобы разъяснить правила домашнего ареста. Активист не впустил их в квартиру без своих адвокатов, а когда защитники прибыли, полицейских на месте уже не было.

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