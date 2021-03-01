В доме родителей Сергея Стерненко также проживают трое его несовершеннолетних братьев и сестер.

Родители активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к лишению свободы на 7 лет и 3 месяца, обратились в полицию из-за преследований.

Об этом сторонники Стерненко сообщили через посвященный его делу Telegram-канал STERNENKO.

"Родителей Сергея Стерненко и их троих несовершеннолетних детей терроризируют лица, называющие себя журналистами. Мы предупредили, что дальнейшие такие действия мы будем воспринимать как угрозу их безопасности. Наше предупреждение не было услышано, и сегодня под дверью дома семьи Сергея дежурила целая шайка неизвестных лиц с камерами. По нашей информации, среди них есть также люди, представляющие пророссийский канал «НАШ»», - говорится в сообщении.

Отмечается, что родители Сергея уже вызвали полицию и будут писать заявления, в частности о травле и преследованиях как «журналистами», так и некоторыми лживыми соседями».

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Приговор Стерненко и реакция общества

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича. Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу. Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко. В частности, в Киеве на акции возле Офиса президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным полиции, были задержаны 24 человека. Пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Также протестующие 27 февраля провели под Офисом президента и Генпрокуратурой акцию протеста в защиту Стерненко.

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Автор: Денис Прядко