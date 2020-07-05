Дело Шеремета: у подозреваемых ухудшилось здоровье в СИЗО

Подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко и врача Юлию Кузьменко уже более 200 дней удерживают в СИЗО.

У подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых уже более 200 дней удерживают в СИЗО, ухудшилось здоровье.

Как сообщил в комментарии Общественному радио гражданский муж Кузьменко Петр Киян, у Юлии Кузьменко появились сбои ритма сердца и проблемы с давлением.

«В связи с тем, что очень высокая температура в камере - она не проветривается, окна не открываются - начинаются сбои ритма сердца, начинаются проблемы с давлением, с суставами, и оно с каждым днем накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере - это очень много», - сказал Киян.

Как сообщил в комментарии Общественному радио адвокат Антоненко Станислав Кулик, его подзащитному уже около недели не оказывают медпомощь.

«У него болит нога, и там что-то с сосудами и венами, я не медик, точно не скажу, и мы, конечно, пишем соответствующие ходатайства и заявления, но пока ему медицинскую помощь так и не оказали», - сказал Кулик.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супружеская пара добровольцев Инны ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а позже изменена на залог в размере 168 тыс. 150 грн с обязательством носить электронный браслет.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущей.

По словам руководителя юридической фирмы "Смысл Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства нет упоминания о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УК.

1 июня в МВД заявили, что следователи открыли для ознакомления стороне защиты 38 томов материалов дела об убийстве Шеремета, выделенных в отдельное производство, против Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Также в МВД уточнили, что более 200 томов дела касаются установления других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

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