Суд на два месяца продлил арест Кузьменко

Следственный судья Писанец постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания Кузьменко под стражей до 13 сентября.

Печерский районный суд Киева на два месяца продлил арест детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял следственный судья Виталий Писанец.

В зале заседаний также присутствовали лица, которые были готовы взять Кузьменко на поруки, среди них - народные депутаты 8-го и 9-го созывов Верховной Рады, а также активисты и волонтеры.

Однако, заслушав стороны и поручителей, судья постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания Кузьменко под стражей до 13 сентября.

Как сообщал УНИАН, 15 июля стало известно, что подозреваемым в причастности к убийству Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь вручили ходатайство прокуратуры о продлении мер еще на два месяца.

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Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 13 июля Киевский апелляционный суд разрешил Дугарь снять электронный браслет и отменил территориальные ограничения.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное происшествие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

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Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УК.

1 июня в МВД заявили, что следователи открыли для ознакомления стороне защиты 38 томов материалов дела об убийстве Шеремета, выделенных в отдельное производство, против Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Также в МВД уточнили, что более 200 томов дела касаются установления других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

2 июля в Нацполиции заявили, что дело готово для передачи в суд, однако сторона защиты еще знакомится с материалами.

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