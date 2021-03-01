По мнению министра внутренних дел Арсен Аваков, нестыковок в деле практически не существует.

Если фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают, то к обвинению будут применены санкции.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы “VIP с Натальей Мосейчук” на телеканале “1+1”.

По его словам, с начала расследования на следствие оказывалось немалое давление.

"Дальше следствие получило на руки факты. Доложили мне, потом доложили генеральному прокурору. Прокуратура сказала - оснований достаточно. Мы сказали - давайте еще подождем британскую экспертизу. Дождались. Оснований достаточно. Предъявили... И дальше включается механизм средств массовой информации, публичного обсуждения... На фоне того, что нет доверия к правоохранителям. Дальше акцент смещается. Уже никто не помнит первоисточников, никто не помнит текущие аргументы следствия…", - считает Аваков.

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Министр утверждает, что заявления защиты фигурантов дела и общественности о нестыковках доказательств с реальными фактами являются ложными.

"Реальных нестыковок практически не существует. Дальше - это вопрос веры: кто как преподнесет: или атакующую, или защищающую ситуацию. И вот здесь должен вступить суд, который всё послушал и сказал: “Мы разобрались”, “Вы, господин Аваков, вот тут врали, вот тут были правы”, “Вы, господин следователь, вот тут врали”, “А вы, господа, вот тут врали”, “А правда такая…”. К сожалению, у нас такой процесс не происходит. У нас «правда» или «неправда» говорят в студиях телеканалов, а судьи у нас в этом смысле не являются главными ", - отметил он.

Аваков добавил, что обвинители по этому делу оказались в странном положении: якобы сложилось впечатление о том, что в поиске истины в этом процессе заинтересованы только следователи.

Он сказал, что не может судить о том, достойными ли людьми являются обвиняемые. По словам главы МВД, есть только факты, которые должен оценить суд.

Аваков напомнил, что дело об убийстве Шеремета слушает суд присяжных и, по словам министра, именно суд присяжных, а не полиция, оставляет Андрея Антоненко под стражей.

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"Я против такого правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу... Я за то, чтобы это решали профессионалы...", - подчеркнул он.

Министр также рассказал о том, как будут реагировать правоохранители, если обвиняемых оправдают.

"Суд должен вынести вердикт: виновны или невиновны. Невиновны - значит, ошиблось обвинение. Есть процедура принятия соответствующих санкций. Если виновны - они должны понести наказание. Но я меньше всего хочу, чтобы это было решение, игнорирующее факты", - сказал он.

Дело Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко находится под стражей, Кузьменко находится под домашним арестом, а на Дугарь положены личные обязательства.

Дело против них рассматривает суд присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

В мае 2020 г. Антоненко, Кузьменко и Дугар добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в выполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Антонина Доломанжи