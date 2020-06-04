Суд отложил рассмотрение дела против экс-"беркутовцев" до осени

Судебное заседание не началось в связи с отсутствием полномочий у присяжных.

Святошинский райсуд Киева на 10 сентября перенес заседание по рассмотрению дела против пяти экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председательствующий по делу судья Сергей Дячук.

"Суд, в связи с отсутствием полномочий суда присяжных, не может объявить начатым судебное заседание... Вместе с тем суд фиксирует добросовестную явку в судебное заседание стороны обвинения - трех прокуроров, представителя одного из пострадавших, стороны защиты и обвиняемых Маринченко и Тамтуры. Мы констатируем отсутствие явки в суд обвиняемых Аброськина, Зинченко и Янишевского. По этому поводу каких-либо заявлений, ходатайств и уведомлений со стороны указанных лиц в адрес суда не поступало", - отметил Дячук.

Читайте такжеГенпрокурор вернул предыдущую группу прокуроров по делу экс-"беркутовцев"

Адвокаты обвиняемых призвали не фиксировать неявку их подзащитных, ведь пункты пропуска на линии разграничения с временно оккупированным Донбассом до сих пор закрыты, а поэтому они не могут прибыть на заседание.

В свою очередь прокуроры просили суд все же рассмотреть их ходатайство о содержании Александра Маринченко и Сергея Тамтуры под стражей, поскольку они нарушили личные обязательства, не явившись на заседание суда 14 января.

Однако, сославшись на отсутствие у присяжных полномочий, председательствующий отказался рассматривать этот вопрос.

Судебное заседание перенесено на 11.00 10 сентября.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Читайте такжеРодственники экс-"беркутовцев" пытались попасть на прием к президенту (фото)

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

28 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева отпустил экс-«беркутовцев» под личные обязательства. 29 декабря их передали боевикам ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.

В феврале Маринченко и Тамтура вернулись в Киев. Они присутствовали на заседании суда 17 марта.

Прокуроры на том заседании намеревались подать ходатайство о содержании Маринченко и Тамтуры под стражей, поскольку они нарушили личные обязательства, не явившись на заседание суда 14 января. Однако судья Дячук не дал прокурорам такой возможности, сославшись на карантин и закрыв судебное заседание до 4 июня. Прокуроры подали соответствующее ходатайство в канцелярию суда. Однако суд в течение 72 часов так и не назначил заседание по рассмотрению вопроса о содержании обоих экс-"беркутовцев" под стражей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram